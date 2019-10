Prende a schiaffi l' ex moglie e le sfonda il timpano | poi la chiude in casa per evitare

Professore rimprovera un'alunna : la madre si fionda a scuola e lo Prende a schiaffi : I fatti in una scuola media di Palermo. Il docente sta valutando la possibilità di sporgere denuncia. Convocato un consiglio...

VIDEO – Boxe femminile - bacia la rivale e viene presa a Prende a schiaffi : Tramite Twitter, il calale Diario Olè, ha pubblicato il VIDEO delle due protagoniste della Boxe femminile. La campeona Ewa Brodnicka besó a Soledad Matthysse en el careo del pesaje por el título mundial pluma de la OMB La argentina respondió con una cachetada en la cara de la polaca pic.twitter.com/OBBMjPaFDq — Diario Olé (@DiarioOle) October 4, 2019

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Brooke si arrabbia e Prende a schiaffi Thomas : Beautiful continua ad essere la soap opera più seguita e amata dal pubblico non soltanto qui in Italia ma soprattutto in America. Oggi faremo un salto proprio negli spoiler delle puntate americane della serie televisiva dove la protagonista assoluta continua ad essere Brooke Logan: la donne 'bionica' che deve fare i conti con la perfidia di Thomas, figlio del suo amato Ridge. Quest'ultimo sta cercando di fare il possibile per allontanare la ...

Agrigento - 13enne Prende a schiaffi e calci operatrice per rimprovero : È bastato un semplice rimprovero rivolto ad uno dei giovani ospiti della struttura presso cui lavora a scatenare la violenza contro un'operatrice di 44 anni che, sotto choc, è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale di Agrigento. La vittima, dipendente di una comunità che si occupa di assistere minorenni problematici, è stata aggredita con inaudita violenza da un 13enne, che si è scagliato contro di lei strattonandola e colpendola con ...

Fotografa l'auto in sosta vietata - la proprietaria la Prende a schiaffi : La vittima è una finlandese di 42 anni che voleva scattare una foto per inviarla alle autorità competenti

Fedez fa uno scherzo alla Ferragni e lei lo Prende a schiaffi - il video fa impazzire il web : Chiara Ferragni e Fedez sono a Venezia, attesissimi, per la presentazione del docufilm di lei che ha come tema la loro vita insieme. I due, la coppia più social, sono sempre insieme, affiatatissimi e innamoratissimi ma non disdegnano di postare in rete anche i loro momenti no, o almeno quelli che loro vogliono far vedere ai loro fan e di cui vogliono renderli partecipi., La Ferragni, influencer, posta praticamente tutta la sua vita e Fedez ...