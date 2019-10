Premio giornalistico Letizia Leviti ’19 | vincono Daniele Bellocchio e Simona Berterame di

Premio giornalistico Giustolisi a L'Aquila per ricordare la Strage di Pietransieri : L'Aquila - Sabato 6 settembre mattina, all'Auditorium Ance di via De Gasperi, all'Aquila, appuntamento con il giornalismo d'inchiesta e con la giuria del Premio giornalistico intitolato a Franco Giustolisi. 'La memoria d'Abruzzo - La Resistenza e le stragi nazi-fasciste' è il titolo dell'incontro che è anche corso di formazione per i giornalisti, con un focus sulla Strage perpetrata nel 1943 ...