Posticipo serie A, Milan-Lecce 2-2

Ilagguanta il pari definitivo nel recupero. Esordio amaro per Pioli. Subito pericolosi Leao e Calhanoglu. Il turco confeziona il vantaggio al 20' girando magistralmente in rete un lancio di Biglia.Gabriel nega il raddoppio a Suso. Altronella ripresa.Conti 'regala' (braccio) un rigore al 62': Donnarumma respinge il tiro di Babacar che riprende e pareggia. Riparte il. Palo di Calhanoglu su corner. Poi il turco serve al neoentrato Piatek l' assist per il 2-1 (81'). Al 92' Calderoni gela San Siro dai 20 metri.(Di domenica 20 ottobre 2019)