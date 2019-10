Pokémon Spada e Scudo non si nasconde | grandi ambizioni per i due titoli

Svelate nuove forme Gigamax in Pokémon Spada e Scudo : The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato oggi le forme Gigamax di Pikachu, Eevee, Charizard, Butterfree e Meowth.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito:Leggi altro...

Pokémon Spada e Scudo : con Gigantamax Meowth è tornato di moda il longcat meme : Con i nuovi Pokémon Spada e Scudo è stata introdotta una nuova mossa speciale ad ampliare il canonico sistema di combattimento a turni, stiamo parlando delle forme Dynamax naturalmente.Ebbene, con la presentazione di Dynamax Meowth è stato riesumato un vecchio meme che ha fatto la sua storia nella rete. L'immagine che vediamo di seguito proviene dalla rivista giapponese Corocoro, pubblicata oggi su Twitter, e possiamo vedere un gigantesco ...

Svelate le dimensioni di Pokémon Spada e Scudo? : A quanto pare, sembra siano trapelate nelle dimensioni del file di installazione per Pokémon Spada e Scudo prima del previsto, grazie alla comparsa di una scheda di download.L'utente Twitter MIN428 ha condiviso online un'immagine che mostra una scheda per il download trovata in un negozio al dettaglio. Queste carte sono spesso disponibili come un modo per i fan di ottenere una copia digitale del gioco che hanno scelto mentre visitano il loro ...

Focus su Pokémon Spada e Scudo : conosciamo meglio i tre nuovi starter su Nintendo Switch : L'uscita di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch si avvicina a passi da gigante. Gli sviluppatori di Game Freak, The Pokémon Company e il publisher Nintendo hanno infatti fissato il debutto delle due nuove avventure ruolistiche dedicate a Pikachu e ai suoi colorati amici al prossimo 15 novembre, naturalmente solo sulla console ibrida del colosso di Kyoto - e sulla sua versione Lite, disponibile dallo scorso 20 settembre nei negozi e pensata ...

Pokèmon Spada e Scudo prova a cambiare - le possibili novità per il Battle System : È un Pokémon Spada e Scudo che mira a sorprendere quello che si appresta a esordire sul mercato durante il prossimo mese di novembre. Tanta la carne messa sul fuoco da Game Freak, che dopo oltre ventitre anni di carriera sulla serie non ha alcuna voglia di adagiarsi e anzi, si è rimboccata le maniche per lanciare un prodotto fresco e innovativo, che soddisfi le voglie di novità di una community alquanto estesa. Se infatti Pokémon Let’s GO ...

Pokémon Spada e Scudo : la live di 24 ore su Twitch ha svelato un nuovo Pokémon : Dopo ben 24 ore di trasmissione ininterrotta, la live ufficiale di Pokémon Spada e Scudo su Twitch dedicata a Bosco Brillabirinto si è finalmente conclusa svelando una nuova creatura.Dopo diversi avvistamenti da parte della community, alla fine della diretta è apparso a schermo quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la nuova forma di Ponyta della regione di Galar. Questa variante perde il caratteristico manto infuocato della sua ...

Pokémon Spada e Scudo : The Pokémon Company fa chiarezza sulle 18 palestre : Nella giornata di ieri avevamo riportato la notizia secondo cui Pokémon Spada e Scudo avrebbero avuto al loro interno 18 palestre da conquistare. A quanto pare però si è trattato di un errore di traduzione dal giapponese all'inglese ed è proprio The Pokémon Company a fare chiarezza su questo punto.Ecco di seguito la citazione originale di Shigeru Ohmori, director del gioco: "Dal punto di vista del gameplay nel gioco saranno presenti una serie di ...

Le palestre di Pokémon Spada e Scudo saranno meno del previsto : svelato il numero ufficiale : Nintendo Switch è quasi pronta ad accogliere Pokémon Spada e Scudo sui suoi schermi. Lo farà il prossimo 15 novembre, quando le due nuove avventure ruolistiche dedicate ai mostriciattoli tascabili di Nintendo coloreranno gli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Gli sviluppatori nipponici di Game Freak promettono diverse novità per una formula di gioco comunque collaudata, mettendo in campo non solo la tanto attesa ottava generazione di ...

Circa 1000 persone hanno lavorato a Pokémon Spada e Scudo : Essere il primo capitolo di una nuova generazione di Pokémon a debuttare su Nintendo Switch può sicuramente aver contribuito, sta di fatto comunque che Pokémon Spada e Scudo sono i titoli del franchise più imponenti fin ora realizzati.Circa 1000 persone hanno infatti lavorato alla nuova iterazione videoludica dei Pokémon, e considerando le novità introdotte, dalla grafica al gameplay, un tale impiego di risorse potrebbe anche sembrare ...

Pokémon Spada e Scudo conterrà 18 palestre e l'opzione di salvataggio automatico : Pokémon Spada e Scudo sta per debuttare a novembre e ogni giorno impariamo qualcosa in più sul gioco. Ora, grazie all'ultimo numero di Game Informer, abbiamo alcune nuove informazioni da analizzare.Secondo Game Informer, ci saranno 18 palestre in totale in Pokémon Spada e Scudo, che saranno suddivise in campionati maggiori e minori. Oltre a questo saranno presenti varie versioni di palestre che compariranno in ogni campionato. Ad esempio, le ...

In Pokemon Spada e Scudo sarà introdotto il salvataggio automatico : Un discreto gruppo di persone non è stato troppo elettrizzato per alcune delle modifiche a Pokemon Spada e Scudo a causa del complicato problema del Pokedex Nazionale tagliato drasticamente. Bene, sembra che ci possa essere qualcos'altro di cui le persone non saranno troppo felici, dato che è stato confermato un altro cambiamento: il gioco includerà il salvataggio automatico.C'erano già voci e speculazioni al riguardo, ma ora in un'intervista ...

Pokèmon Spada e Scudo rivoluzionari - introdotta una feature inedita nella serie : La fase d'avvicinamento alla release di Pokémon Spada e Scudo è ormai iniziata, con i nuovi titoli dedicati alle creature partorite dal genio di Satoshi Tajiri che si apprestano a fare la loro comparsa sugli scaffali dei negozi nel prossimo mese di novembre. Due capitoli particolarmente attesi dalla community dei fan, che come di consueto si apprestano a rivoluzionare, nel proprio piccolo, un franchise presente sul mercato ormai da ...

Pokémon Spada e Scudo e Luigi's Mansion 3 in anteprima alla Milan Games Week 2019 : L'autunno meneghino inizia anche quest'anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti della nona edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima assoluta per le migliaia di appassionati, ...

