Pjanic | ' Il mio sogno è quello di essere tra i migliori al mondo e non solo in Italia'

(Di domenica 20 ottobre 2019) Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus di Sarri è, senz'altro, Miralem, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni Francesco Cosatti per Sky Sport. Il bosniaco, durante il dibattito, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica, sul nuovo modo di giocare e sulla prossima sfida di Champions League. La buona condizione fisica e le prestazioni di spessore dei compagni, secondo l'intervistato, sono i suoialleati per esprimersi al meglio in campo e divertirsi. In questo avvio di campionatoha al suo attivo tre gol e ciò è motivo di soddisfazione, ma l’aspetto più importante è il primato della squadra in Serie A e in Champions League. L’obiettivo dell’intervistato èdi staccare le inseguitrici e, nel contempo, diventare uno deinel suo settore: “Il mioditra iale nonin”. Per ...

