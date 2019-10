Pisa | distrugge ristorante | terrorizza clienti | straniero già libero

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Grosso spavento per idi undi Pontedera (), disturbati da un cittadinoche, dopo aver fatto irruzione all'interno del locale, ha cominciato a molestare chiunque gli capitasse a tiro, finendo con lo sfogare la propria furia su alcune vetrate andate in frantumi. L'episodio si è verificato nella serata dello scorso giovedì, all'interno della pizzeria-caffetteria "Da Pasquale", in via Roma. A raccontare la vicenda lo stesso titolare, Pasquale Famiglietti, ora preoccupato per la propria attività. "Era un nordafricano sui 35-40 anni che non avevo mai visto prima. È entrato urlando e si è messo subito ad infastidire i mieicon frasi sconnesse. Sono intervenuto e l'ho portato fuori dal locale. Qui ha iniziato a prendere a calci e testate le vetrate, rompendo tre porte del. Non ho ancora quantificato i danni, ma sicuramente dovrò tirare fuori ...

