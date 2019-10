Pioggia | vento | grandine | scatta l' allerta meteo al Nord

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Per ilsarà un inizio settimana all'insegna del maltempo. La regione più colpita dovrebbe essere la Liguria: le condizionipreviste hanno portato a valutare per domani, lunedì 21 ottobre, l'rossa. Stando a quanto riportato dal Dipartimento della protezione civile, nelle prossime ore condizionirologiche avverse potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche: le precipitazioni sul settore-occidentale italiano che stanno persistendo, a breve si estenderanno anche alla Toscana settentrionale. Si prevedono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche diScuole chiuse in Liguria - Intanto tra Genova, Savona e Imperia si registra non solo la chiusura di scuole, cimiteri e parchi ma anche l'interruzione di una serie di attività previste: eventi sportivi e mercati sono stati rinviati o ...