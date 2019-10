Paura per la figlia del famoso cantate | “Operata per 4 ore dopo un brutto incidente”

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 20 ottobre 2019) Sempre più riflettori si accendono sulla bellissima Annachiara Sorrentino, la bellissimadel cantautore napoletano Sal Da Vinci, che in questi giorni ha fatto preoccupare tantissimo i fan che la seguono sui social. La 20enne, infatti, ha pubblicato delle stories su Instagram nelle quali rende noto che è stata operata. Alla fine tutto è andato bene: “Intervento durato 4 ore ma ecco qui più forte di prima”, con queste poche parole Annachiara da un lato ha rassicurato tutti coloro che la seguono, dall’altro però ha allarmato i suoi follower. Cosa è successo? Ladel cantante napoletano è stata ricoverata in ospedale per un incidente in motorino. Pare che la giovane si sia rotta una mano e per questo è stata sottoposta ad un intervento chirurgico molto delicato, in uno degli ospedali della città più efficienti in tema di ortopedia della mano.la ...

