Pattinaggio artistico | Minsk Arena Ice Star 2019 | Daniel Grassl sul velluto supera tutti

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : Anna Shcherbakova conquista il primo posto ed entra nella storia. Seconda Bradie Tennell : Una prova di grande carattere. Con queste parole si può riassumere la performance di Anna Shcherbakova, vincitrice con merito nella prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate America, andata in scena questa settimana sul ghiaccio della Orleans Arena di Las Vegas, Nevada. Shcherbakova, al debutto assoluto in una gara di prima fascia nella massima categoria, ha sfoggiato tutto il suo talento sulle raffinate ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : Nathan Chen dilaga e si piazza al primo posto - secondo Jason Brown : Nathan Chen ha vinto la prima tappa del circuito Grand Prix 2019-2020, Skate America, in scena questa settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas, Nevada, Stati Uniti. Il detentore del titolo iridato è strato tra i pochi a pattinare una performance priva di errori di rilievo. Sulle note di Elton John del film “Rocketman“, il padrone di casa ha atterrato tre quadrupli diversi, nello specifico il flip, il toeloop in ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : Peng-Jin vincono la tappa nelle coppie d’artistico - secondi Pavliuchenko-Khodykin : Arriva il primo verdetto dal ghiaccio della Orleans Arena di Las Vegas, teatro questo fine settimana di Skate America, tappa inaugurale del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura: Cheng Peng-Yang Jin hanno infatti conquistato il primo posto nella specialità delle coppie d’artistico. I pattinatori cinesi hanno confermato la prima posizione già ottenuta dopo lo short program, proponendo una performance interpretata sulle note ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : Bradie Tennell conquista il primo posto nello short - seconda Sakomoto. Quarta Shcherbakova : Colpo di scena a Las Vegas, sede di Skate America, prima tappa del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio della Orleans Arena infatti, dopo una giornata che ha rispettato i pronostici della vigilia, lo short program della specialità individuale femminile ha sparigliato le carte rivelando più di una sorpresa. Ad occupare la prima posizione provvisoria è stata infatti la padrona di casa Bradie Tennell, protagonista di ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : Nathan Chen guida la classifica dopo lo short - secondo Aliev : Proseguono le competizioni alla Orleans Arena di Las Vegas, Nevada, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana Skate America 2019, prima tappa del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. dopo il segmento breve delle coppie d’artistico, a scendere sul ghiaccio nella prima giornata di gare sono stati i pattinatori della specialità individuale maschile. L’attesissimo dell’intero evento Nathan Chen non ha ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : Cheng Peng-Yang Jin davanti nello short delle coppie - seguono Pavliuchenko-Khodykin : È cominciato senza particolari sorprese Skate America 2019, prima delle sei tappe di qualificazione del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, di scena questo fine settimana presso l’Orleans Arena di Las Nevagas, in Nevada. Nella gara di apertura, lo short program delle coppie d’artistico, a postarsi al comando sono stati infatti i favoriti Cheng Peng-Yang Jin, autori di una performance positiva; tralasciando infatti ...

Pattinaggio artistico - i giovani da tenere sotto osservazione : Gabriele Frangipani la terza forza maschile - tante ottime atlete in campo femminile : Dalla fase di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico, terminata due settimane fa con la meravigliosa qualificazione di Daniel Grassl alle Finali di Torino, appare evidente come l’Italia, con tutti i limiti possibili del caso, abbia al suo interno un movimento di tutto rispetto, specialmente nella specialità individuale. Seppur con numeri limitati e le dovute differenze, il vivaio italiano sta crescendo ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2019 : i favoriti gara per gara. Nathan Chen e Hubbell-Donohue preparano l’affondo - bella sfida Shcherbakova-Tuktamysheva : Ci siamo. Mancano davvero poche ore all’inizio di Skate America 2019, prima delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura, competizione itinerante che culminerà con le Finali, quest’anno in programma al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre. Grandissimo come sempre il livello dei pattinatori coinvolti, pronti a darsi battaglia per semplificare quanto più possibile la pratica della ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini al debutto nel circuito. Obiettivo : migliorare le prestazioni : Si prospetta una stagione pregna di emozioni per la coppia d’artistico formata da Rebeccha Ghilardi e Filippo Ambrosini, pronta fare il debutto assoluto nella venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix, competizione itinerante di Pattinaggio di figura al via questa settimana con Skate America. Un traguardo importante quello degli azzurri, o meglio un nuovo punto di partenza. Con il ritiro di Valentina Marchei- Ondrej Hotarek ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019-2020 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise vogliono la Finale in un percorso non semplice : Sarà una stagione importante quella di Nicole Della Monica e Matteo Guarise, coppia che parteciperà per l’ottavo anno consecutivo al circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, competizione itinerante di prima fascia giunta alla sua venticinquesima edizione. I pattinatori delle Fiamme Oro di stanza all’IceLab di Bergamo metteranno a servizio tutta la loro esperienza per cercare di staccare un pass per le Finali di Torino, ...

Pattinaggio artistico - Calendario stagione 2019-2020 : tutte le date e il programma. Grand Prix - Europei e Mondiali : Sta per iniziare la stagione 2019-2020 per il Pattinaggio artistico, ci aspetta un’annata davvero molto intensa e appassionante con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per i sei mesi di gara in programma nella stagione invernale. Si incomincia nel weekend del 18-20 ottobre con il classico Skate America, prima tappa del Grand Prix che ci terrà compagnia per tutte le settimane a venire: 25-27 ottobre in Canada, 1-3 novembre in ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2019 : tutti gli italiani in gara tappa per tappa. Il programma completo e le date : La stagione 2019-2020 di Pattinaggio artistico sta per entrare nel vivo. Questa settimana con Skate America, in programma al Las Vegas dal 17 al 20 ottobre, comincerà ufficialmente la ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix, gara itinerante in sei tappe che culminerà con le Finali, quest’anno previste al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Come da tradizione le punte di diamante della Nazionale italiana ...