Pallavolo – Superlega | buona la prima per la Powervolley Milano | Monza ko 3-0

Fonte : sportfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) Esordio vincente per l’Allianz: 3-0 su- I milanesi si impongono in tre set sui brianzoli nellagara diInizia nel migliore dei modi il campionato dell’Allianz: nell’anticipo che apre il 75° campionato italiano dimaschile diCredem Banca, la squadra guidata in panchina da coach Roberto Piazza si impone 3-0 su, aggiudicandosi il primo derby della stagione e trovando i primi tre punti in classifica. 22-25, 27-29 e 21-25 i parziali con cui l’Allianzchiude la pratica, bagnando l’esordio stagionale con un successo al PalaYamamay di Busto Arsizio, palazzetto che per tre anni è stata casa della società del presidente Fusaro. Dopo 196 giorni dall’ultima gara ufficiale disputata (gara 2 dei Play Off Scudetto 2018-2019),torna a sorridere in campionato e lo fa con una partita, perfetta ...

0111_kaede : RT @pilloledivolley: 1ª RS anticipo: il campionato riparte nel segno di Milano! 3-0 esterno per i meneghini su una Monza molto fallosa e sp… - Volleyball_it : Milano: Nimir Abdel Aziz, MVP e top scorer, commenta il successo su Monza - DanieleRaponi : #Monza 0-3 #Milano 1ª giornata #Superlega m #pallavolo #volleyball #sport #notizie #news ?? -