Palermo | incidente stradale a Belmonte Mezzagno | morti due giovanissimi | tre feriti

(Di domenica 20 ottobre 2019) Un gravissimosi è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto l'auto, subito dopo il violento impatto, ha preso fuoco. A perdere la vita sono stati il 17enne Giorgio Casella e il 16enne Kevin Vincenzo La Ciura. Gli altri tre ragazzi sono, ma non sarebbero in pericolo di vita. Schianto intorno alle 4:00 del mattino Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l'è avvenuto alle porte diintorno alle ore 4:00 del mattino. I giovani avevano trascorso una serata fuori ...

