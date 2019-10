Palermo | auto contro albero | morti due giovani di 16 e 17 anni Altri 3 amici sono

Palermo - due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il tragico brindisi in auto prima dello schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Palermo - auto esce fuori strada e prende fuoco : morti due ragazzi - tre feriti gravi : Le vittime avevano 17 e 16 anni. L'incidente alle 4 del mattino nei pressi di Belmonte Mezzagno. Il conducente ha perso il controllo della sua Bmw

Palermo : droga nascosta nelle portiere dell’auto - arrestati quattro napoletani : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – quattro napoletani sono stati arrestati dai Carabinieri perché trovati in possesso di droga. In carcere sono finiti Michele Carrotta, 41 anni, Sara Miele, 39 anni, Jessica Taglialatela, 28 anni e Nunzia Carrotta, 48 anni accusati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. I militari della compagnia di Monreale li hanno bloccati in viale Regione Siciliana a Palermo nei ...

Palermo - così i ladri rubavano le auto nel parcheggio dell'ospedale : Emanuela Carucci Cinque gli indagati, a Partinico, su disposizioni del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Sono cinque gli indagati a Partinico, un Comune in provincia di Palermo, ritenuti responsabili in concorso tra loro, di furti aggravati di alcune autovetture e delle loro componenti nei pressi dell'ospedale. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione ...

Palermo : in auto con 90 grammi di cocaina in borsa - arrestata : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Novanta grammi di cocaina in borsa. Una donna di 41 anni, C.F., è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Bagheria (Palermo) che l'avevano fermata per un normale controllo mentre si trovava alla guida della sua Fiat Punto. A insospettire i militari, che hann

Palermo - niente autorizzazione per il concerto di Tony Colombo : A Palermo salta il concerto del cantante neo melodico Tony Colombo, il cui matrimonio con la vedova di un boss, festeggiato nella piazza principale di Napoli e seguito da un corteo con carrozza...

Con lo scooter sull’autobus - autista dell’Amat sospeso : accade a Palermo : Sarà sospeso l’autista della società municipalizzata Amat di Palermo che ha caricato uno scooter sull’autobus dove prestava servizio. Si è fermato in pieno centro a bordo dell’autobus Amat che guida, si è guardato attorno e come se niente fosse, ha caricati sul mezzo il suo scooter. Così, come se niente fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo. Incredibile, ma vero. L’episodio, che ha davvero dell’inverosimile, è accaduto ...

Palermo : scooter su autobus linea - la foto diventa virale - Amat annuncia ‘pugno duro’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il mezzo ‘fuori servizio’, come si legge sulla segnaletica illuminata. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 21. ...

Palermo : giallo su morte pensionato italo-americano - oggi autopsia : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Sarà eseguita questa mattina al Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Mercurio Nepa, il pensionato italo-americano di 84 anni trovato morto in casa a Terrasini. ‘Mike’, come lo chiamavano a Terrasini è stato trovato nel letto con alcuni pezzi di nastro adesivo alle gambe. Sul corpo non aveva segni di violenza o ferite. Non c’erano neppure segni di effrazione nelle ...

Palermo : in auto con 500 grammi di hashish - arrestati due corrieri : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - All'Alt dei carabinieri avevano risposto tentando una fuga, ma i militari li hanno prontamente bloccati rinvenendo nella loro auto circa 500 grammi di hashish. E' finita così la corsa di due corriere della droga di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Nicola Pecorar