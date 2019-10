Omicidio passionale a Lamezia Terme Per la morte di Angelo Pino arrestato Giuseppe

Fonte : laprimapagina

(Di domenica 20 ottobre 2019) Gli investigatori avevano sin da subito inquadrato il delitto come. I carabinieri del Gruppo disono

Laprimapagina : Omicidio passionale a #LameziaTerme Per la morte di Angelo Pino arrestato Giuseppe Guadagnuolo - LameziaClick : Lamezia, omicidio ex agente polizia penitenziaria, movente passionale, fermato presunto colpevole.… - cschannel_news : Omicidio a Lamezia Terme, ucciso ex agente penitenziario. Movente passionale? -