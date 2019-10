Omicidio Lamezia Terme | svolta nel caso | fermato l’ex marito della compagna della vittima

Fonte : fanpage

(Di domenica 20 ottobre 2019) È statoil presunto assassino di Angelo Pino, l'agente di polizia penitenziaria cinquantaduenne in congedo ucciso la scorsa notte a Sambiase di. Si tratta di un cinquantaquattrenne, ex. Dopo aver pedinato la donna, avrebbe sparato tre colpi contro Pino.

RaiNews : Un fermo per l'omicidio di #Lamezia - infoitinterno : Omicidio a Lamezia Terme (CZ), ucciso ex agente della Polizia penitenziaria in congedo - infoitinterno : Ucciso per gelosia dall'ex marito dell'amante, risolto l'omicidio di Lamezia -