Niente Manchester City per 300 atalantini che avevano acquistato il biglietto

(Di domenica 20 ottobre 2019) I tifosichebiglietti per la partita di Champions a, poi annullati, dovranno mettere il cuore in pace e rimanere a casa. In serata il club orobico ha diffuso un comunicato in cui avvisa della risposta negativa deldi Pep Guardiola. "In seguito alla richiesta avanzata dall'Atalanta che ha cercato di sensibilizzare ila trovare una soluzione riguardo i 300 biglietti acquistati dai tifosinei settori dell'Etihad Stadium riservati alla tifoseria locale, la Società inglese ha comunicato di aver dovuto annullare i biglietti per motivi sia legali che di sicurezza e di non poter consentire l'accesso allo stadio ai 300 tifosi nerazzurri", si legge nella nota. "Ilha aggiunto che secondo le normative di sicurezza inglesi devono esserci aree separate tra tifoseria locale e tifoseria ospite: non essendoci un ...

