New York-Sydney in 19 ore e 16 minuti | effettuato il volo più lungo della storia

Volo New York-Sydney - completato il volo più lungo del mondo in 19 ore : In attesa che un giorno si possa partire da Londra e arrivare a Sydney quattro ore dopo, è stato completato il volo più lungo del mondo senza scalo. Protagonista dell’evento la compagnia australiana Qantas. Il primo scalo commerciale non-stop da New York a Sydney: 19 ore e 16 minuti. Il volo è servito per eseguire una serie di test per valutare gli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sulla fatica dell’equipaggio e sul jet-lag dei ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - annunciata la data di uscita per PC e Nintendo Switch : Draw Distance ha annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Il gioco debutterà su PC via Steam il prossimo 4 dicembre, mentre la versione Nintendo Switch durante il corso del primo trimestre del 2020.Non solo, lo studio ha anche annunciato di essere in trattativa con Paradox Interactive per portare il titolo in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One.Vamprire: The Masquerade - Coteries of New ...

Paolo Bonolis : "Sonia mi ha riconnesso con i miei figli a New York" : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, appena tornati in Italia dopo le nozze del primogenito di Paolo, Stefano, celebrato a New York, si raccontano per la prima volta in un’intensa intervista.A Silvia Toffanin Paolo Bonolis confida: “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’”.Quando ...

New York-Sydney in 19 ore : Qantas realizza storico volo non-stop : Storica pietra miliare per la compagnia australiana Qantas: completato il volo più lungo del mondo, il primo scalo commerciale non-stop da New York a Sydney, in 19 ore e 16 minuti. Il volo è stato un’occasione per eseguire una serie di test per valutare gli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sull’equipaggio e sui passeggeri, dal monitoraggio delle onde cerebrali del pilota ai livelli di melatonina delle persone a bordo (in tutto ...

Tu Si Que Vales 2019 - Tip e Tap della scuderia Gerry in collegamento da…New York : Tu Si Que Vales 2019 tornano i Tip e Tap della scuderia Gerry da “New York” Ieri su Canale 5 il sabato sera è tornato nella mani di Maria De Filippi e della squadra di Tu Si Que Vales. Tra i tanti talenti che si sono esibiti ci sono stati anche quelli un po’ particolari della scuderia Gerry una formula diventata appuntamento fisso della trasmissione. Gerry Scotti presenta i suoi ragazzi, un “duo eccezionale richiesto in ...

Netflix riapre il Paris a New York e pensa a proprie sale cinematografiche : Il colosso dello streaming ha preso temporaneamente possesso del Paris Theatre di New York: è la seconda sala rilevata dopo l’Egyptian Theatre di Hollywood

Che cosa ci fa Jennifer Lopez in un bellissimo abito da sposa per le strade ...

La città di New York vuole chiudere il carcere di Rikers - una delle più grandi prigioni del mondo - entro il 2026 : Il consiglio cittadino di New York ha approvato un piano da 8 miliardi di dollari (più di 7 miliardi di euro) per chiudere, entro il 2026, la prigione dell’isola di Rikers, una delle istituzioni penitenziarie più grandi del mondo, che può

A New York apre il nuovo MoMA : ecco come sarà : Il nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl nuovo MoMAIl 21 ottobre a New York riapre il MoMA: dopo quattro mesi di ristrutturazione costati 450 milioni di dollari, il più grande museo dell’arte moderna al mondo è pronto ad accogliere i visitatori con il 30% in più di spazio espositivo, ovvero 3700 metri, per un totale di di 15300 in grado di ospitare complessivamente 2400 opere. COSA ...

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” - il ritorno di Edward Norton che recita e dirige un noir in una New York schizofrenica : Orfani ma figli di una metropoli perennemente mutante, gli abitanti della New York a fine Anni 50 gravitano sull’orlo di una svolta necessaria per dimenticare guerre e crack finanziari. C’è chi se ne approfitta – come il cinico magnate Moses Randolph, semi-padrone della città – e chi vi galleggia come Lionel Essrog, detective privato affetto dalla sindrome di Tourette. Il suo cervello, “che contiene una parte anarchica incontrollabile” sembra ...

La catena di grandi magazzini di lusso Barneys New York venderà le sue azioni a una società di moda e a una banca di investimenti : La catena di grandi magazzini di lusso Barneys New York, in difficoltà da tempo e in amministrazione controllata da quest’estate, ha raggiunto un accordo per vendere le sue azioni alla società Authentic Brands Group – che gestisce, tra gli altri, i marchi Corso