Napoli-Verona | la moviola del CorSport e la gara non impeccabile di Piccinini

Napoli-Verona 2-0 - pagelle / Il Napule è cinico e vince. Romeo è cornuto ancora una volta : MERET. In una partita non memorabile, Ilaria cara e bentrovata, il giovane Meret fa qualcosa di indelebile al 18’ ed evita altri dolori a sé medesimo e a noi tutti: quella sequenza su Lazovic, Pessina e Stepinski è diventerà un cult – 7 Non so se hai mai avuto un gatto, Fabrizio. Io sì e le volate di Meret mi hanno ricordato la gioia del mio micio di un tempo quando giocava ad acchiappare le cose che gli lanciavo. Meret è uno che prova gioia nel ...

LE PAGELLE – Meret salva il Napoli e Milik affonda il Verona : LE PAGELLE – Meret salva il Napoli e Milik affonda il Verona PAGELLE Napoli VERONA. Napoli – Verona 2-0. Nel primo tempo il Verona ammutolisce il San Paolo, poi nel finale della prima frazione di gioco e nella ripresa Milik e compagni si riprendono la scena e sconfiggono un ottimo Verona. Meret 7.5 – Prevedendo che Milik –prima o dopo si sarebbe svegliato- ha salvato il Napoli varie volte. Da incorniciare il triplo intervento con cui nega ...

Napoli-Verona - 38.686 spettatori. Incasso di circa 677mila euro : Non sono stati raggiunti i 4omila spettatori auspicati dal Corriere dello Sport questa mattina, ma per Napoli-Verona ci si è andati comunque vicinissimi. Questa sera, al San Paolo, erano presenti 38.686 spettatori. Un numero notevole se consideriamo che alla prima sfida interna contro la Sampdoria i tagliandi staccati erano stati 32.679. Dopo due trasferte e la sosta per le nazionali i tifosi napoletani sono tornati a far sentire il loro ...

Serie A - al San Paolo il Verona lotta - ma cade : Napoli vittorioso per 2-0 grazie a Milik : Dopo il deludente pari di Torino prima della sosta, il Napoli torna a vincere. Al San Paolo, gli azzurri hanno vinto la sentitissima sfida con l'Hellas Verona per 2-0, portandosi ad un solo punto di distacco dall'Atalanta, terza forza del campionato. I partenopei, checché ne dica il risultato, hann

Milik fa il centravanti - Insigne gioca dove vuole Ancelotti : Napoli-Verona 2-0 : Se hai un centravanti che fa due tiri e segna due gol, la vita ti sorride. È quel che è successo al Napoli nella serata in cui nella prima mezz’ora foschi presagi si affacciano sul San Paolo e poi ci pensa Arkadiusz Milik a diradare le nubi. Con due gol da centravanti vero. Da area di rigore. da area piccola. Insomma da centravanti. La polemica sul minutaggio è di fatto consegnata agli archivi. Il polacco segna due gol belli. Uno nel primo ...

