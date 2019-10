Napoli | la protesta dei disabili sfrattati a Scampia | «Cerchiamo la piscina perduta»

Whirlpool chiude Napoli - esplode la protesta : Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli il 1 novembre. L'incontro a palazzo Chigi non ha sbloccato la vertenza. "Non c'e' stato un passo avanti nella direzione auspicata dal governo", afferma il premier Giuseppe Conte, notando che la posizione dell'azienda "non da' una prospettiva al dialogo". Da parte sua Whirlpool Emea sostiene che "la disponibilita' confermata oggi dal Governo e quella inclusa nel decreto per la risoluzione delle crisi ...

Napoli - ore 19.30 : giù le luci al Corso Umberto. La singolare protesta dei commercianti : «Il Comune lascia le strade al buio» : Sono passate da pochi secondi le 19.30 e il Corso Umberto, uno dei principali centri commerciali all?aperto della città, forse l?unico rimasto nel suo genere, è piombato nel...

Alvino : “Napoli formazione anti-Brescia - simile a quella vista col Lecce. Netto il fallo su Llorente bisognava protestare subito. Multa Koulibaly…” : Alvino sul fallo subito da Llorente e sulle ultime di formazione per Napoli-Brescia Il giornalista di TV Luna Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del fallo su Llorente e per qualche notizia sulla possibile formazione azzurra contro il Brescia. Ecco quanto ha detto: “Multa per Koulibaly? Sono questioni interne al club, c’è un regolamento e vedremo se la ...

Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli : Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. La manifestazione è avvenuta all’altezza del casello di ingresso della A3, a sud-est della città. Dopo la protesta i lavoratori sono

Whirlpool - protestano gli operai di Napoli : Luca Sablone La manifestazione degli operai del sito di Napoli: "La tensione è molto alta, il clima è incandescente" Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli si sono mossi verso l'autostrada A3 Napoli-Salerno e hanno bloccato uno svincolo in entrambe le direzioni per un sit in: sul posto sono presenti anche i rappresentanti sindacali. Il caso è scoppiato dopo l'annuncio arrivato nella giornata di ieri al ministero dello ...

Whirlpool avvia la cessione a Prs. I lavoratori di Napoli protestano davanti al Mise : La Whirlpool annuncia l’avvio della cessione dello stabilimento di Napoli, e la preoccupazione dei lavoratori cresce. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda. Il tavolo al Mise, in programma per oggi pomeriggio, è finito ma è in corso una riunione ristretta tra capo di gabinetto del ministero, Giorgio Sorial, ha convocato i rappresentanti sindacali in una riunione ristretta. L’azienda ha comunicato che ...