Napoli | di nuovo follia al Vasto | extracomunitario dà l' assalto alle auto di passaggio

Napoli - De Laurentiis spalanca di nuovo le porte a Higuain : “se Ancelotti dovesse chiedermelo…” : Il presidente del Napoli non ha chiuso ad un eventuale ritorno di Higuain, ammettendo che potrebbe riprenderlo nel caso lo chiedesse Ancelotti Sono settimane intense in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda la situazione rinnovi. Le trattative con Mertens e Callejon vanno avanti ormai da qualche tempo, gli ostacoli non mancano ma le parti lavorano per provare a raggiungere un accordo. Marco Alpozzi/LaPresse Il presidente De ...

È partita la caccia al nuovo coach della Napoli Basket : Dopo l’esonero del tecnico Gianluca Lulli dalla guida della SS Napoli Basket, a seguito dell’ennesima sconfitta contro il Rieti rimediata ieri, è partita la caccia al nuovo coach. Sacripanti sarebbe il sogno ma ha un ingaggio troppo elevato ed aspettative dalla serie A1. Altri profili che sembrerebbero interessare la proprietà sono quelli di Maffezzoli (ex Avellino) che ritroverebbe il suo vice Francesco Cavaliere e Lino Lardo ex ...

CdS – Napoli-Verona - Ancelotti vara un nuovo modulo : il tridente mascherato in attacco : Verso Napoli-Verona L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa delle riflessioni in vista della sfida del Napoli contro il Verona. Il quotidiano non esclude un cambio modulo del Napoli e riferisce che si potrebbe passare ad una sorta di 4-3-3 mascherato come gli anni scorsi. Ecco quanto si legge sul quotidiano, i dettagli: “L’idea del tridente, un tridente magari mascherato, resta dunque viva, assolutamente viva anche in ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome nuovo per l’attacco : le ultime : Calciomercato Napoli, gli azzurri piombano su Haaland: la situazione Tra le due società ci potrebbe essere anche un intreccio di mercato. Gli azzurri sono sull’attaccante norvegese Erling Haaland, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Giuntoli se ne è innamorato e lo scouting ha provveduto con una serie di relazioni ad analizzare le caratteristiche del centravanti. Il Napoli lo segue da un bel po’ ed ovviamente ...

Buondì Motta - il nuovo spot ironizza sulla musica neomelodica e scoppia la polemica : “Offende Napoli” : “Ditemi come può una colazione essere golosa e leggera allo stesso tempo, oppure… musica Napoli!”. Buondì Motta colpisce ancora. Sta facendo discutere il nuovo spot pubblicitario della storica merendina che ironizza sulla musica neomelodica. Nel video, che sta andando in onda da qualche giorno in tv, si vede infatti la classica famigliola felice seduta a tavola in una mattina soleggiata pronta per fare colazione. I quattro ...

Radio Punto Nuovo – Zaccheroni : “Il Napoli ha tante soluzioni - per Insigne non è un problema tecnico - le sue qualità sono indiscutibili” : Alberto Zaccheroni, allenatore è intervenuto su Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole: “In passato ci fu un contatto per la panchina del Napoli poi scelsero Mutti. Il Napoli ha tante soluzioni però ancora non ha trovato il giusto aseemblamento, Insigne non sta rendendo come ci ha abituati, il problema a mio avviso non è tecnico ma è da cercare fuori dal campo, le sue qualità sono indiscutibili.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Napoli - Ancelotti cambia tutto : ecco il nuovo modulo - le ultime : Napoli, Ancelotti verso il cambio modulo: torna il 433, le ultime Napoli Ancelotti cambio modulo| Il Corriere dello Sport ha evidenziato il possibile modulo che schiererà domani il Napoli a Torino. Gli azzurri sono reduci da prestazioni poco brillanti e Ancelotti sta valutando varie soluzioni per tornare a far bene in campo. C’è dunque una possibilità di cambiare modulo, almeno in vista di domani. L’idea di Ancelotti potrebbe essere un ...

Napoli - nuovo scandalo corruzione : arrestati due finanzieri - un imprenditore e il commercialista : Nell?ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito...

«Llorente nuovo re di Napoli» - così Fernando conquista i napoletani : Non sono di certo mancate le palpitazioni sul campo di Lecce per i tifosi azzurri: 4-1 per i ragazzi di Ancelotti e il pranzo della domenica delle famiglie napoletane è finito in dolcezza....

Napoli - "Jeans strappati? Niente scuola" : nuovo caso istituto Scampia : nuovo caso sul regolamento della scuola Carlo Levi Ilaria Alpi di Scampia, istituto molto attivo contro la dispersione scolastica in un territorio senz'altro difficile. Solo qualche giorno fa ha fatto clamore la vicenda di Lino, il tredicenne con le treccine blu al quale la preside Rosalba Rotondo aveva vietato l'accesso in classe, lanciata sul giornale online partenopeo InterNapoli e poi diventata un caso nazionale. La storia ...

Napoli - De Luca silura Renzi : «La scissione dal Pd non porterà nulla di nuovo» : «La scissione non porterà nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilità». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania,...

Il Napoli fa festa nel nuovo stadio : doppio Mertens abbatte la Samp : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze...

Napoli-Samp - ecco il nuovo stadio : «Ma che figuraccia con i lavori» : Sono le 16.05 quando i primi tifosi varcano i cancelli del ?nuovo? stadio San Paolo. Ad attenderli un impianto rinnovato ? tra caos e polemiche ? e una squadra che già...

Napoli-Samp - il doppio ex Fusi : “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto” : Napoli-Samp, il doppio ex Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto”. L’ ex mediano del Napoli scudetto parla della sfida ai microfoni de Il Mattino Napoli-Samp, il doppio ex Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto”. L’ ex mediano del Napoli scudetto parla della sfida ai microfoni de Il Mattino «A inizio stagione può succedere, dipende dalle ...