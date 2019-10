Napoli | attimi di terrore al Vasto | extracomunitario da l' assalto alle auto di passaggio

Fonte : ilmattino

(Di domenica 20 ottobre 2019) Non è stata una domenica tranquilla per gli abitanti del quartiere-polveriera del. Sono passate da poco le 14.00 quando un, in evidente stato di alterazione mentale, si...

FerrovieInfo : ?? Attimi di paura su un convoglio a Napoli #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Campania #15ottobre ?? - radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda Attimi [6R3] - #Alessio Scarica La Nostra App -