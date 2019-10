MotoGp – Quartararo si aggiudica il titolo di Rookie dell’anno e alla Yamaha consiglia

CLASSIFICA MotoGp/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

MotoGp – Marquez soddisfatto - Quartararo si gode il titolo di Rookie - Dovi sperava nel 2° posto : le parole dei protagonisti del Gp del Giappone : Marquez trionfa in Giappone, alle sue spalle Quartararo e Dovizioso: le prime parole dei protagonisti del Gp del Giappone Marc Marquez ha conquistato l’ennesima vittoria: dopo il successo in Thailandia, lo spagnolo ha trionfato oggi anche in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori. Secondo posto per Quartararo, che dopo aver regalato qualche brivido iniziale in un breve duello con Marquez, ha dovuto lottare sul finale ...

MotoGp - ancora pole per Marquez a Motegi - dietro di lui Morbidelli e Quartararo. Male Dovizioso e Rossi : Sebbene si sia già confermato sulla cima del mondo anche quest'anno, Marc Marquez non è ancora sazio. Il pilota spagnolo della Honda ha conquistato la pole position anche sul circuito di Motegi, in Giappone, con il tempo di 1:45.763, la sua prima in carriera sulla pista giapponese e la decima stagio

MotoGp - Morbidelli al settimo cielo : “battere Quartararo è difficilissimo. Benzina finita? Troppe impennate” : Il pilota italiano ha commentato il secondo posto ottenuto in griglia in Giappone, arrivato battendo il compagno di squadra Franco Morbidelli migliora a vista d’occhio, il pilota italiano si toglie lo sfizio in Giappone di battere il compagno di squadra Fabio Quartararo, alla sua nona prima fila in stagione da rookie. Lapresse Un risultato esaltante per il ‘Morbido’, che ha espresso tutta la sua felicità a fine giornata: ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Giappone 2019 : “Un ottimo risultato di squadra - domani punterò al successo” : Sorride Fabio Quartararo e sorride anche tutto il suo team Yamaha Petronas. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente e confermano anche come il processo di crescita della moto di Iwata sia davvero ad un buon punto. Quest’oggi il francese, dopo un buon numero di pole position, si deve accontentare del terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP alle spalle del compagno di scuderia Franco ...

LIVE MotoGp - GP Giappone 2019 in DIRETTA : FP3 in tempo reale - Valentino Rossi insegue la lepre Quartararo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Rossi – Le dichiarazioni di Petrucci – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le parole di Quartararo – Le parole di Marquez – La cronaca della FP2 – Analisi prove libere Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : analisi prove libere. Quartararo “anti-Marquez” - Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling : Era stato buon profeta Marc Marquez nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Lo spagnolo aveva previsto che il francese Fabio Quartararo sarebbe stata una “bega” non da poco. Il cronometro odierno ha confermato questa impressione perché, quando si è dovuto spingere e fare sul serio, l’alfiere della Yamaha Petronas ha fatto la differenza, ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : Quartararo supersonico - Valentino Rossi strappa la top-5 [TEMPI] : Il pilota francese stacca il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, alle sue spalle Viñales e Marquez Continua il dominio della Yamaha a Motegi, anche nella seconda sessione di prove libere sono le moto giapponesi a piazzarsi davanti a tutti, con Fabio Quartararo che si prende il miglior tempo. AFP/LaPresse Il pilota francese del SIC Petronas ferma il crono sull’1:44.764, precedendo di tre decimi la ...