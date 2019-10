MotoGp – Marquez allunga | Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali | la nuova

MotoGp – I problemi di benzina ed il titolo Costruttori conquistato da solo - Marquez fa il modesto : “da solo si - ma…” : Marc Marquez fa il modesto: le parole dello spagnolo della Honda dopo la vittoria in Giappone Marc Marquez inarrestabile: lo spagnolo della Honda ha conquistato l’ennesima vittoria in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori davanti al pubblico di casa. Anche se Marquez ha preso presto il largo in gara, per lo spagnolo non si è trattato di una vittoria facile a causa di problemi con la benzina: “mancava un giro e ...

MotoGp – Marquez soddisfatto - Quartararo si gode il titolo di Rookie - Dovi sperava nel 2° posto : le parole dei protagonisti del Gp del Giappone : Marquez trionfa in Giappone, alle sue spalle Quartararo e Dovizioso: le prime parole dei protagonisti del Gp del Giappone Marc Marquez ha conquistato l’ennesima vittoria: dopo il successo in Thailandia, lo spagnolo ha trionfato oggi anche in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori. Secondo posto per Quartararo, che dopo aver regalato qualche brivido iniziale in un breve duello con Marquez, ha dovuto lottare sul finale ...

Marc Marquez MotoGp - GP Giappone 2019 : “La strategia era quella di scappare fin da subito. Ho gestito tutto al meglio” : Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, ...

MotoGp - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...

