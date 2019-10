MotoGP | GP Giappone 2019 | Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - le cause della crisi. I 5 motivi per cui il Dottore vive il momento più nero della carriera : Una pessima qualifica, lontanissimo dai tre compagni di squadra. Una partenza da dimenticare che lo ha retrocesso ulteriormente nella pancia del gruppo costringendolo alle spallate e al traffico. Un passo discreto ma non eccezionale che non gli ha permesso di reagire. Una scivolata finale che suggella il tutto. Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP di Valentino Rossi è stato tutto questo, un agglomerato di “insuccessi” che lo ...

MotoGP - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - l’ennesimo flop. Un ex-campione del mondo che gareggia da comprimario : figura pessima sulla pista della Honda : Prosegue la Via Crucis sportiva di Jorge Lorenzo. Anche il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP ha visto il maiorchino relegato al ruolo di semplice comprimario. Una ennesima prova ampiamente insufficiente, per essere gentili, per il cinque volte campione del mondo che ormai, per un motivo o per un altro, sembra più uno spettatore più che un pilota della classe regina. Dopo le “Caporetto” di Aragon e Buriram (che chiudevano un ...

MotoGP - Marquez trionfa in Giappone : terzo Dovizioso - a terra Rossi : Marc Marquez trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, già campione del mondo MotoGp, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva....

MotoGP - Marquez vince anche in Giappone. Terzo Dovizioso - Rossi cade a quattro giri dal termine : Pole e trionfo in gara. Fine settimana perfetto per Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio del Giappone, classe Motogp, 16° appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Centrato l’obiettivo del Rookie of the Year - oggi il secondo posto era il massimo” : Fabio Quartararo prosegue la sua striscia positiva di risultati conquistando un bel secondo posto nel Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Il nizzardo del Team Yamaha Petronas ha così centrato il sesto piazzamento sul podio dell’anno, di cui tre nelle ultime quattro uscite, garantendosi il riconoscimento di miglior Rookie della stagione con 3 weekend di anticipo. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “La strategia con la benzina è stata pianificata al meglio - sapevo che col mio passo ce l’avrei fatta” : Il neo campione del mondo della MotoGP Marc Marquez ha trovato il decimo successo stagionale nel GP del Giappone trionfando davanti al francese Fabio Quartararo e al nostro Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo di benzina ed è entrato in riserva a un giro e mezzo dalla fine, ragion per cui se fosse stato in lotta corpo a corpo non avrebbe certamente potuto battagliare come avrebbe voluto. ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “Sono andato in riserva di benzina a un giro e mezzo dalla fine” : Lo spagnolo della Honda Marc Marquez ha infilato nel GP del Giappone 2019 di MotoGP la quarta vittoria consecutiva. Per l’ennesima volta, tranne che per pochi metri durante il primo giro quando è stato sopravanzato dal francese Fabio Quartararo poi giunto in seconda posizione, il campione del mondo ha dominato per tutta la corsa, senza mai far avvicinare i rivali. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Ducati - gap troppo grande nei confronti del duo Marquez-Honda. Uno sviluppo non in linea con le aspettative : Doveva essere il circuito più favorevole di quest’ultimo scorcio di campionato ed invece il Twin Ring Motegi non ha regalato le soddisfazioni sperate alla Ducati, che si è dovuta accontentare di una terza posizione raccolta da Andrea Dovizioso. Il 33enne forlivese ha sofferto nella prima parte del Gran Premio del Giappone 2019, rimanendo a fatica in scia al gruppo degli inseguitori guidato da Franco Morbidelli e Jack Miller per poi uscire ...

MotoGP - GP Giappone 2019. Problemi tecnici per l’Aprilia - Iannone ed Espargarò in difficoltà : Il GP del Giappone è stato molto complicato per l’Aprilia a causa di alcuni Problemi tecnici. La scuderia di Noale sperava di ottenere dei buoni risultati visto il buon rendimento avuto nelle qualifiche e nel warm-up ma a Motegi non tutto è andato per il verso giusto. Aleix Espargarò ha infatti riscontrato una mancanza di accelerazione probabilmente a causa di un malfunzionamento che è al vaglio dei tecnici, è riuscito a chiudere in zona ...

MotoGP – Petrucci nono in Giappone : “vogliamo e dobbiamo fare di più” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il nono posto al Gp del Giappone: il ternano non si dice soddisfatto del risultato ottenuto Danilo Petrucci, scattato anche lui dalla terza fila, purtroppo ha perso diverse posizioni nella prima metà di gara, ma è poi riuscito a riprendere un buon ritmo dopo il dodicesimo giro ed è risalito fino al nono posto, arrivando al traguardo nella stessa posizione. AFP/LaPresse “Non posso essere ...

VIDEO Franco Morbidelli MotoGP - GP Giappone 2019 : “Weekend positivo per noi ma dobbiamo ancora capire dove migliorare” : Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio del Giappone 2019 in sesta posizione, non riuscendo a confermare totalmente la velocità messa in mostra in qualifica. Il romano della Yamaha Petronas, scattato dalla seconda casella in griglia, ha disputato una corsa in linea con le prestazioni messe in mostra a partire da Silverstone pagando dazio nella seconda parte di gara a causa del calo della gomma posteriore. Di seguito il VIDEO con le ...

VIDEO GP Giappone MotoGP 2019 : Andrea Dovizioso raggiunge quota 100 podi in carriera : Andrea Dovizioso conquista un brillante terzo posto nel Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP e centra il 100esimo podio della sua carriera. Un traguardo notevole per il pilota romagnolo che va a sancire una costanza di rendimento notevole. Nella gara di Motegi di oggi il ducatista ha messo in mostra una ottima rimonta che ha riportato il sorriso dentro il box. Andiamo, quindi, a celebrare questo traguardo con “Desmo ...