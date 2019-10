MotoGp – Festa in maschera da urlo | Francesca Sofia Novello diventa una sexy Kill Bill

MotoGp – Palla 8 in buca d’angolo - Marquez è campione del mondo : le immagini della festa in Thailandia [GALLERY] : Il pilota della Honda ha festeggiato con una Palla da biliardo numero 8 il suo ottavo titolo in carriera, il sesto in MotoGp Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp per la sesta volta in carriera, otto i titoli mondiali complessivi se si contano anche quelli in 125 e 250. Una bacheca immensa per un pilota di 26 anni che sta riscrivendo record su record, entrando di diritto nel gotha del motociclismo. In Thailandia il pilota spagnolo ha ...