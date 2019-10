Modern Love | guida agli otto episodi della serie Amazon Prime Video

Recensione Modern Love - dal 18 ottobre su Amazon Prime Video : Recensione Modern Love, stagione 1. Disponibile dal 18 ottobre su Amazon Prime Video è una collezione di storie brevi sull’amore in tutte le sue forme. Da oggi, venerdì 18 ottobre, su Amazon Prime Video è disponibile Modern Love, una serie antologica composta da 8 episodi che è tratta dall’omonima rubrica del New York Times. La serie è una collezione di commedie romantiche della durata di mezz’ora, con una storia e un cast ...

Modern Love è una serie tv che commuove mostrando tutte le fragilità : https://www.youtube.com/watch?v=650Mt63HIBU Da circa 15 anni i lettori più appassionati del New York Times hanno un appuntamento fisso: ogni settimana, infatti, esce Modern Love, un rubrica (una column, come si dice in inglese) che racconta storie originali, appassionanti, spesso bizzarre ma sempre vere di coppie che si sono innamorate o lasciate. Nel tempo la rubrica è diventata anche un podcast e ora anche una serie tv dallo stesso titolo: ...

Nuove serie su Prime Video a ottobre 2019 - i titoli più attesi da Goliath 3 a Modern Love : Dopo un settembre illuminato dal capolavoro animato di Undone e dal finale musicale di Transparent, diamo uno sguardo alle serie Prime Video in arrivo a ottobre 2019. Si parte il 4 ottobre con il ritorno di Golia - Goliath per una terza stagione. Il drama giudiziario di David E. Kelley e Jonathan Shapiro segue le vicende di Billy McBride (Billy Bob Thornton), avvocato caduto in digrazia e in cerca di redenzione. La sua unica possibilità è ...

Trailer Serie Tv : i vigilanti di Watchmen - l'horror di Castle Rock - gli attori di Modern Love : Le immagini raccontano più di mille parole il senso di una Serie tv. Certo spesso i Trailer ingannano e sono costruiti ad arte per catturare l'attenzione, ma indubbiamente le scene aiutano a scoprire il mondo che ci aspetta quando inizieremo a vedere una determinata Serie tv. Ancor di più nel caso di una novità. Watchmen i vigilanti mascherati di HBO Arriva il 20 ottobre su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic in Italia la prima stagione di ...

