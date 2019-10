Migranti | Salvini | ‘ripeto mani governo sporche di sangue’

Salvini dal palco : “Governo sui Migranti ha le mani sporche di sangue”. Conte : “Basta stupidaggini” : Scontro a distanza tra il presidente del Consiglio Conte e il leader della Lega Matteo Salvini, che alla manifestazione di ieri a Roma ha attaccato l'esecutivo sulle politiche migratorie: ""Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue". La replica di Conte: "Rispetto sempre gli avversari, però che non si dicano stupidaggini, perché su queste cose non si scherza".Continua a leggere

I Migranti a Hollywood? Li porterei con piacere. È scontro Richard Gere e Salvini : Richard Gere riparte alla carica. Dopo essere salito a bordo della Open Arms agli inizi di agosto, intimando il governo italiano di far sbarcare i 120 migranti presenti sulla nave della ong e dopo la conferenza stampa di fuoco nella quale accusava il nostro Paese di essere diventato "irriconoscibile" proprio sul tema, il celebre attore ritorna a fare il paladino della giustizia.\\Intervistato dai giornalisti di Piazza Pulita, Richard Gere ha ...

Matteo Salvini inchioda Boldrini - Lerner e Saviano : "Migranti morti coi buoni al governo. Dove siete ora?" : Dove sono finiti Laura Boldrini, Roberto Saviano e Gad Lerner? Se lo chiede anche Matteo Salvini, di fronte al boom di sbarchi, naufragi e stragi nel Mediterraneo. "Ora che comandano i buoni - è l'ironia amara del leader della Lega, ex ministro degli Interni - sono aumentati i morti ma sono sparite

La7 - Richard Gere : “Salvini chiede perché non porto i Migranti a Hollywood? Se avessi un aereo privato lo farei con piacere. Ma non ce l’ho” : Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano Richard Gere. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questione migranti. Gere parla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova ...

Scritte anti-Salvini su una chiesa di Bergamo - Migranti le cancellano : "Ieri mattina sulla facciata laterale della chiesina di Santa Lucia sono comparse delle Scritte ingiuriose nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, Scritte che il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alberto Ribolla ha chiesto fossero tempestivamente rimosse. Questa mattina le Scritte sono state cancellate dai richiedenti asilo dell'Accademia dell'Integrazione, il progetto attivato dal Comune di Bergamo con la Diocesi e ...

Migranti : Salvini - 'con governatore che ha alberghi - hai voglia fare affari…' : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Con un governatore che ha gli alberghi, hai voglia a fare affari… Se c'è un governatore nostro, quando chiamano da Roma e ci chiedono quanti Migranti accoglie l'Umbria, noi rispondiamo: nessuno, abbiamo già dato". Lo dice Matteo Salvini a Corciano.

**Migranti : Salvini - 'governo ha mani sporche di sangue'** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti: governo con le mani sporche di sangue". Lo dice Matteo Salvini, commentando i numeri degli sbarchi e le notizie sui corpi avvistati a circa 60 metri di profondità al largo di Lampedusa. Da quando Luciana Lamorgese è al Viminale sono sbarcate 3.008 persone (dato aggiornato a questa mattina alle 8).

Manovra - Migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Migranti : Renzi - 'Salvini parla solo di questo - è suo evergreen' : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Io parlo di quota 100 e Salvini torna magicamente a parlare sempre mi Migranti. E' il suo evergreen". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

**Migranti : Renzi - ‘Salvini racconta cose palesemente false’** : RRoma, 15 ott. (Adnkronos) – “Il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell’ordine. I governi Renzi-Gentiloni ne hanno messi sei”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta e a Matteo Salvini che dice che il governo vuole tassare merendine e badanti, ribatte: “Mi dice dove sta scritto? Perchè così lei non fa che aumentare le paure dei cittadini. Allora, parliamo di numero e fatti: Salvini ...

Migranti : Salvini - 'Ocean Viking a Taranto - porti aperti e braghe calate' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Assegnato il porto di Taranto alla nave Ocean Viking e ai suoi 176 passeggeri, con tanto di festeggiamenti a bordo. porti aperti, braghe calate e promesse tradite, l’invasione riprende. I criminali ringraziano". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.

Lega : Faraone (Iv) - 'Salvini usa fake news per fomentare odio su Migranti' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Ricordate Salvini a Di Martedì? La foto di un orecchio e lui che dice che è quello di un agente penitenziario preso a morsi da un nordafricano. Era una bufala, lo dice la sorella dell'agente ferito. è sconcertante usare fake news per fomentare l'odio verso i migranti. Vergogna!". Lo scrive su twitter il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone.

LAPO ELKANN VS SALVINI - LITE SU Migranti/ 'Parole stupefacenti' - la controreplica : LITE LAPO ELKANN-SALVINI, botta e risposta infuocato: 'MIGRANTI? No, nuovi italiani'. L'ex ministro dell'Interno ironizza sui social.