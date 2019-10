“Mi manca sempre” Francesco Renga senza filtri | parole che arrivano dritte al cuore

Elisa Isoardi sullo stop de La prova del cuoco : “Mi siete mancati” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi e Claudio Lippi tornati in onda. Lei: “Mi siete mancati” E’ tornata in onda oggi, giovedì 17 ottobre 2019, La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi, ieri non trasmessa per via di una modifica improvvisa del palinsesto della tarda mattinata di Rai1. Con un’edizione speciale del TG1, la prima rete ha infatti trasmesso i funerali dei due agenti della polizia rimasti uccisi la ...

Live Non è la d’Urso - dolore per Barbara : “Mi manca il respiro” : Barbara d’Urso dedica la puntata a Manuel Frattini: “Siamo senza respiro” Quando se ne va qualcuno del mondo dello spettacolo è sempre un dolore per chi ne fa parte. Barbara d’Urso ha aperto la puntata di stasera di Live Non è la d’Urso con un annuncio doloroso: “Sul palco di uno spettacolo che lui aveva voluto, di beneficenza, ieri sera in un attimo forse per un arresto cardiaco, è andato via. Siccome noi ...

Napoli - De Nicola : “Mi mancano gli azzurri - ma andrei anche altrove” : Napoli, De Nicola: “Mi mancano gli azzurri, ma andrei anche altrove” Napoli De Nicola| L’ex medico sociale della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Linea Calcio’, in onda su Canale 8: “Mi manca tanto l’ambiente Napoli, ero lì da 30 anni. Mi manca lo spogliatoio, ma anche l’adrenalina della partita vissuta dalla panchina che è più ...

I Weezer suonano Lithium dei Nirvana e Dave Grohl scoppia in lacrime : “Mi manca suonarla” : Lithium dei Nirvana è ancora nel cuore dell'ex batterista Dave Grohl, e la versione suonata dai Weezer il 28 settembre è la conferma. La band di Rivers Cuomo si stava esibendo al Rock In Rio nella serata in cui i Foo Fighters erano headliner quando il frontman, con grande sorpresa, ha presentato un brano speciale: "Ora suoneremo una canzone della vecchia band di Dave Grohl". Quella canzone era Lithium. I Weezer non ...

NBA – Ginobili in tutta sincerità : “Mi mancano le cene con la squadra - ma i back to back certamente no!” : Manu Ginobili ha parlato di ciò che gli manca del basket dopo il ritiro: l’ex Spurs ricorda con piacere le cene di squadra e le occasioni di fare gruppo, ma non rimpiange la fatica e i back to back Al termine di un’esibizione in Cina, Manu Ginobili si è soffermato a parlare ci ciò che gli manca del basket NBA dopo il ritiro. La stella argentina che ha dedicato la sua carriera agli Spurs, ha spiegato di pensare con nostalgia a ...

“Mi sentivo in gabbia”. Con queste parole Mika spiega il suo addio alla tv. E il pubblico sentirà per sempre la sua mancanza : “Sono estremamente esigente con me stesso, uno str…”, è quel che ha detto di sé uno dei cantanti più discussi degli ultimi anni: Mika. Sì, ha usato queste parole per descriversi, in un’intervista radiofonica. Ormai Mika ha lasciato la televisione italiana da diverso tempo ma il ricordo che ha lasciato nel suo pubblico è indelebile e chissà che un giorno Mika non ci torni, in Italia. Intanto attualmente è in tour a New York e, al Corriere della ...

Platinette : “Mi manca un affetto. Il primo fidanzato mi scaraventò dal Maggiolino urlando : ‘Io non sono come te’. Da lì ho iniziato a prendere peso” : Niente più tv per Platinette. È ora di una dieta seria. In un’intervista rilasciata al Corriere Mauro Coruzzi ha spiegato che non parteciperà alla prossima stagione di Italia sì! perché dovrà iniziare una cura importante contro il “mangiare compulsivo”. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso – ha spiegato – oramai per scendere la scala di quello studio tv mi appoggiavo al corrimano claudicante come se avessi sulle spalle ...

Céline Dion : “Mi manca essere toccata” : “Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata…”. A rivelarlo in un’intervista a Usa Today è Céline Dion che il 15 novembre pubblica il suo nuovo attesissimo album, “Courage” e ha deciso ora di confidarsi, parlando della sua vita privata e degli effetti che la morte del marito René Angélil sta avendo ancora su di lei. Proprio a lui, che è morto di cancro alla gola a 74 anni, nel 2016, dopo una ...

Katia Fanelli - confessione nella notte sull’ex Vittorio : “Mi manca…” : Temptation Island, Katia non dimenticherà mai il suo ex Vittorio: le manca ancora molto Katia Fanelli dice sempre quello che pensa. Con naturalezza, senza pensarci poi troppo. A ogni domanda, risponde a cuore aperto, anche a quelle riguardanti il suo ex fidanzato Vittorio Collina. Lui è stato una delle persone più importanti della sua vita, […] L'articolo Katia Fanelli, confessione nella notte sull’ex Vittorio: “Mi ...

Mike Bongiorno - 10 anni senza il re dei presentatori. Mattarella : “Un’icona che resterà nella storia”. Fabio Fazio : “Mi manca” : “Della tv Mike Bongiorno è stato un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età. I suoi motti, i suoi quiz, la sua “allegria” resteranno nella storia delle comunicazioni”. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Matarella, che in una nota ricorda, a 10 anni dalla sua scomparsa, il volto storico della ...

Wenger - la panchina inizia a mancargli : “Mi rivedrete di nuovo in trincea” : Il calcio, in questo anno è mezzo, non l’ha mai lasciato. Certo, il ruolo di opinionista non è quello di allenatore, e infatti l’aria della panchina inizia a mancargli. “Mi vedrete di nuovo in trincea”. Musica e parole di Arsene Wenger ai microfoni di ‘BeIN Sports’. “Ho rifiutato alcune buone offerte perché non mi sentivo pronto. Mi sono reso di conto di aver vissuto a lungo nella mia bolla, ...

Giulia De Lellis - dolce avventura sul treno : “Mi manca già” : Giulia De Lellis, dolce avventura sul treno. Ecco che cosa è successo Dopo aver sfilato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, Giulia De Lellis questa mattina è ripartita. Per lei gli impegni sembrano interminabili e stamattina la giovane doveva posare per uno shooting, a Roma, molto importante. Durante il viaggio in treno, […] L'articolo Giulia De Lellis, dolce avventura sul treno: “Mi manca già” proviene da Gossip ...