Meteo | scatta l' allerta rossa in Liguria | scuole chiuse e famiglie evacuate

Pioggia - vento - grandine : scatta l'allerta Meteo al Nord : Per il Nord sarà un inizio settimana all'insegna del maltempo. La regione più colpita dovrebbe essere la Liguria: le condizioni meteo previste hanno portato a valutare per domani, lunedì 21 ottobre, l'allerta rossa. Stando a quanto riportato dal Dipartimento della protezione civile, nelle prossime ore condizioni meteo rologiche avverse potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche: le precipitazioni sul settore ...

Meteo Liguria : weekend compromesso dal maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Meteo - incubo maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione : Italia divisa in due. Le previsioni del tempo per venerdì 2 agosto annunciano rovesci anche intensi sulle regioni settentrionali (allerta Meteo), mentre sul Meridione si prospetta una giornata caldissima. In arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle ...