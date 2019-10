Matteo Salvini | l’uomo che ha “pieni poteri” sulla destra italiana e non basta

Matteo Salvini : "Siamo 200mila in piazza San Giovanni - cambieremo il Paese. Mandiamoli a casa" : Matteo Salvini è salito tra gli applausi sul palco di piazza San Giovanni a Roma e ha esordito ringraziando la folla. "cambieremo la storia di questo Paese. Mi dicono che siamo 200.000, vi dico 200.000 volte grazie", dice il leader della Lega che parla dopo gli interventi di Silvio Berlusconi e Gior

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi show in piazza : "L'Italia vuole essere governata da noi" : "Questa è la nostra piazza, non di Fi, Lega e Fdi, sono commosso". Lo ha detto Silvio Berlusconi in piazza San Giovanni a Roma. "L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra da salotto, il Pd, e da quella da strada, il Movimento 5 Stelle". "L'Italia vuole essere governata da noi" aggiunge il C

Matteo Salvini a Roma - l'uomo che umilia Di Maio : con che cartello si presenta in piazza : In piazza a Roma tra le migliaia di sostenitori di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è posto per chiunque. Sovranisti, leghisti della prima ora, folgorati sulla via del Capitano. Ma a dominare l'immaginario collettivo è questo anziano signore, immortalato anche sulla pagina uffici

Salvini apre la manifestazione a San Giovanni : "Non è la piazza di Matteo - Silvio o Giorgia ma di tutti" : “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia e Silvio, ma di tutti voi”. A sorpresa è stato il primo a salire sul palco Matteo Salvini. Il leader della Lega ha salutato i manifestanti di piazza San Giovanni. La celebre piazza romana oggi è teatro dell’iniziativa del centro destra, “Orgoglio italiano”. Sotto al palco radunate molte persone. In alto sventolano palloncini e bandiere. Tra i tanti ...

Elisa Isoardi : "Rubai la password del cellulare a Matteo Salvini per gelosia - ora sono single" : Un po' Perfetti Sconosciuti, un po' commedia all'italiana. La storia fra Elisa Isoardi e il leader della Lega Matteo Salvini è naufragata ormai molti mesi fa, ma tutta la verità sulla fine della relazione fra i due è lungi sta giungendo a galla solo ora. A fornire qualche informazione pruriginosa sul gossip che ha incendiato la cronaca rosa qualche tempo fa è stata la diretta interessata, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno ...

Centrodestra unito in piazza a Roma - Salvini apre a sorpresa : “Questa non è la piazza di Silvio - Giorgia e Matteo - ma di tutti” : Berlusconi, Meloni, Salvini. Sarà questo l’ordine degli interventi dei leader dal palco della manifestazione del Centrodestra a piazza San Giovanni a Roma. Alle 15, però, il segretario del Carroccio ha preso la parola a sorpresa per aprire l’appuntamento, salutando la piazza di San Giovanni “bellissima”: “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi“. ‘Orgoglio italiano’ il ...

Gad Lerner ricoperto di insulti in piazza San Giovanni : "Vattene - hai augurato la morte a Matteo Salvini" : Gad Lerner è stato insultato appena arrivato in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione di Matteo Salvini e del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestant

Matteo Salvini a Roma : la folla a tre ore dalla manifestazione. Un tripudio di bandiere e striscioni : A tre ore dalla manifestazione piazza San Giovanni è già invasa dai sostenitori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia: "Qui Roma, questa è la piazza! #orgoglioitaliano", commenta Matteo Salvini sui social dove posta anche un video in cui si vede la folla assiepata sotto il palco con bandiere e s

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...

Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini al Nord e cerca Mara Carfagna : Matteo Renzi ha difronte a sé due strade: "Seguire il modello Alfano" che "significherebbe accontentarsi di usare il potere guadagnato in questa legislatura per provare a strappare qualche parlamentare a Forza Italia (come provò a fare Alfano)" oppure, scrive Claudio Cerasa su Il Foglio, "seguire il

Accordi&Disaccordi (Nove) - Andrea Scanzi : “Matteo Salvini scende in piazza San Giovanni contro se stesso” : Andrea Scanzi parte con il suo nuovo monologo all’interno del talk show politico condotto insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45. “Io non so se è capitato anche a voi, ma io sono rimasto molto colpito dall’incontro di qualche giorno fa tra Sergio Mattarella e Donald Trump – detto Scanzi – A un certo punto Trump ha detto: “Italiani e americani sono ...

Elisa Isoardi ‘Spiavo il telefono di Matteo Salvini e ho trovato quel che dovevo trovare’ : Elisa Isoardi, ospite in studio a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 rispondendo alle domande dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro torna sulla storia con il suo ex Matteo Salvini: “Se con Matteo siamo rimasti amici? Si si, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l’altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe”. Elisa Isoardi: “Ho spaccato troppe volte il telefonino di ...

Elisa Isoardi : “Matteo Salvini? Avevo trovato la password del suo cellulare… Ho fatto scenate - ero gelosa” : Elisa Isoardi aveva indovinato la password del telefonino di Matteo Salvini e spiava le conversazioni dell’allora ministro dell’Interno. “Conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva… Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”, ha raccontato a Un giorno da pecora su Radio Rai 1. Il leader della Lega, a quanto pare, è rimasto ...

Matteo Salvini inchioda Boldrini - Lerner e Saviano : "Migranti morti coi buoni al governo. Dove siete ora?" : Dove sono finiti Laura Boldrini, Roberto Saviano e Gad Lerner? Se lo chiede anche Matteo Salvini, di fronte al boom di sbarchi, naufragi e stragi nel Mediterraneo. "Ora che comandano i buoni - è l'ironia amara del leader della Lega, ex ministro degli Interni - sono aumentati i morti ma sono sparite