Matteo Renzi | alla Leopolda 20 minuti di insulti a Salvini | Goditi il Papeete | Don

Matteo Renzi alla Leopolda : "Legislatura fino al 2023 - chi vuole può scendere prima dal treno" : Italia Viva non sarà la causa della fine del Conte bis, perché questa legislatura deve durare fino al 2023. È questo, in sostanza, il messaggio di Matteo Renzi dal palco della Leopolda. Cravatta e camicia, sale sul palco intorno alle 12.30, dopo Teresa Bellanova, e inizia con un riferimento all’addio al Pd: “Popolo della Leopolda non avere paura. Quando uno fa una scissione è possibile che ciò che ...

Lele Mora alla convention di Matteo Renzi : “Io mussoliniano - sono qui per salutare un amico” : “Io resto mussoliniano. E allora perché sono qui? Per salutare un amico”. Così Lele Mora, presente nel giorno conclusivo della decima edizione della Leopolda, a Firenze, che ha sancito la nascita del partito di Matteo Renzi, Italia Viva. L'articolo Lele Mora alla convention di Matteo Renzi: “Io mussoliniano, sono qui per salutare un amico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leopolda 10 - Matteo Renzi : “Proporre idee non è lanciare ultimatum al governo - è fare politica” : Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, chiude la decima edizione della Leopolda, assicurando che non ha intenzione di far cadere il governo: "Dire qualcosa di positivo, proporre idee non è lanciare ultimatum ma fare politica. Se io propongo di non tartassare le partite Iva non è un ultimatum, ma dico che vi ha fatto di male la classe media?".Continua a leggere

Che Tempo che Fa - anticipazioni e ospiti del 20 ottobre 2019 : da Fazio Matteo Renzi e John Travolta : Siamo alla quarta puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 2 e anche stasera Fazio mescola promozione letteraria con approfondimento politico, incarnato quest'ultimo dalla presenza di Matteo Renzi, che proprio oggi, domenica 20 ottobre, ha chiuso la sua 10ma Leopolda, questa volta fondativa del suo Italia Viva, e dalla partecipazione di Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda milanese. L'ospite di punta però è John Travolta, almeno su ...

Matteo Renzi - Becchi : "Farà come Berlusconi - quando manderà a casa Conte". Mattarella e Salvini - lo scenario : Ormai è evidente che Renzi, come ha creato questo governo con l' aiuto di Grillo, così lo distruggerà. Deve solo portare a termine la Legge di bilancio per intestarsi la paternità politica di aver evitato l' aumento dell' Iva. Dopo di che deve evitare di rendere operativa già dalla prossima legislat

È stato scelto il simbolo di Italia Viva - il nuovo partito di Matteo Renzi : Sabato è stato presentato il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il simbolo è stato presentato alla Leopolda, l’evento annuale organizzato da Renzi a Firenze, ed è stato scelto anche tramite un

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta - Gabriele Salvatores - Enrico Brignano e Matteo Renzi tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Quarta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta, ...

Matteo Renzi : "Giuseppe Conte sempre irritato - anche a tu per tu". Il retroscena : Non vuole staccare la spina al governo e Matteo Renzi lo dice chiaramente: "Basta con questa storia che io vorrei fare fuori Giuseppe Conte tra sei mesi. È una cavolata. Io adesso non farò la guerra al premier, ma ai micro-balzelli e alle complicazioni che sono tante previste da questo governo per l

Matteo Renzi presenta il simbolo di Italia Viva : è il gabbiano stilizzato : Matteo Renzi ha presentato oggi ufficialmente a tutti il simbolo del nuovo partito da lui fondato, Italia Viva. L'annuncio dal palco della Leopolda, la storica manifestazione fiorentina dell'ex segretario del Partito democratico. La scelta dopo una consultazione online che in cui era possibile scegliere tra tre diversi simboli.Continua a leggere

Che tempo che fa - puntata con il botto : Fabio Fazio ospita Matteo Renzi in prima serata : Domenica 20 ottobre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio. Tanti, come sempre, gli ospiti, a cominciare da John Travolta, due volte nominato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe e un Emmy Award, per un tributo alla carriera della star hollywoodiana

Matteo Renzi : l’Autoconvocato : Sia detto senza polemica, forse perfino un filo di umana simpatia accompagnata dagli auguri di buon lavoro per l’ennesima Leopolda, tuttavia, se negli scorsi mesi Matteo Renzi suggeriva, almeno ai nostri occhi, l’idea problematica del “bloccasterzo”, cioè un se stesso votato a produrre l’altrui immobilismo, umano espediente politico in attesa di brevetto, lì piazzato a tenere ogni cosa in sospeso, ...

Corrado Augias boccia Matteo Renzi da Lilli Gruber : «Rischia di andare a schiantarsi» : Corrado Augias stronca Matteo Renzi. Ospite di Otto e Mezzo su La 7, la padrona di casa Lilli Gruber gli ha chiesto cosa ne pensasse della nuova avventura politica dell'ex premier: «Augias...

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...