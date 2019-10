Marcia indietro sul G7 | Trump rinuncia a ospitarlo nel suo golf club

Alto Adige - si fa Marcia indietro : non scomparirà davvero : Il nome Alto Adige rimane. Sarà modificata la legge numero 30, che era stata approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano e che abrogava i termini «Alto Adige» e «Altoatesino» in riferimento all’Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles. Lo confermano sia la Suedtiroler Volkspartei, sia il governatore Altoatesino Arno Kompatscher. La modifica della legge pone fine alle polemiche sul disegno di legge proposto dai secessionisti della ...

La provincia di Bolzano fa Marcia indietro : il nome 'Alto Adige' resta : La legge numero 30 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano che abrogava i termini 'Alto Adige' e 'Altoatesino' in riferimento all'Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles, sarà modificata. A confermarlo sono sia la Suedtiroler Volkspartei che lo stesso governatore altoatesino Arno Kompatscher. La cancellazione dei vocaboli 'Alto Adige' e 'Altoatesino' facendoli diventare 'provincia di Bolzano' e 'cittadino della provincia di ...

Raid turco sulle Ypg - prima Marcia indietro di Trump : Il presidente Usa annuncia il ritiro di un centinaio di soldati spostati dal confine «ad altre basi», nel Nord-Est della Siria

Giulia De Lellis fa Marcia indietro su Damante : "Battute romanzate" - e su Iannone… : Giulia De Lellis torna a parlare del suo libro, Le corna stanno bene su tutto: nuove confessioni Giulia De Lellis ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato del suo libro Le corna stanno bene su tutto. Da settimane non si fa che parlare di questo libro, che racconta come è […]

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di Marcia : Giorgi in crisi : podio a rischio. Nel maschile domina Suzuki - azzurri indietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38: Suzuki in testa al kim 37, a 3’27” Niu, a 29″ Luo, a 28″ Vieira, poi Zakalnystkyy, si ritira Wang 1.37: Sarà un caso? Caporaso si ferma, Colombi e Giorgi in crisi nella gara femminile. Tutto al km 35 1.35: Noooooooooooo!!! Eleonora Gioorgi fermata dai problemi di stomaco. Riparte ma non può essere al meglio 1.33: Caporas fermo a bordo strada. Ritirato 1.30: ...

Luigi Di Maio teme Salvini e ora fa Marcia indietro sull'immigrazione : "Non c'è alcuna discontinuità" : Per Luigi Di Maio c'è un limite alla discontinuità che i nuovi alleati hanno chiesto rispetto al governo gialloverde. È quello della "linea Minniti": "Più indietro, non si torna". I flussi migratori, per il leader grillino, vanno sì regolati e gestiti, ma senza prendere posizioni troppo diverse dall

Ex Ilva - ArcelorMittal fa Marcia indietro dopo l’opposizione del sindaco : “Niente sbarco del carbone nel porto di Brindisi” : marcia indietro di ArcelorMittal sullo sbarco di ferro e carbone, destinati ad alimentare l’acciaieria di Taranto, nel porto di Brindisi. L’azienda siderurgica aveva avanzato l’ipotesi negli scorsi giorni, ricevendo un secco “no” dal sindaco di sinistra della città adriatica, Riccardo Rossi, cresciuto politicamente nelle fila del movimento “No al carbone” che si oppone all’uso del combustibile ...