Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone

VIDEO MotoGP - i festeggiamenti di Marc Marquez che regala il titolo costruttori alla Honda : “I vertici del team mi hanno chiesto di portare a casa il titolo qui a casa loro e io l’ho fatto”. Marc Marquez riesce anche nell’impresa di regalare il Mondiale costruttori alla Honda proprio a Motegi, un tracciato di proprietà della casa giapponese, e dopo la vittoria nel Gran Premio può esultare con tutto il suo team nel parco chiuso. VIDEO festeggiamenti Marc Marquez – GP GIAPPONE 2019 ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La strategia era quella di scappare fin da subito. Ho gestito tutto al meglio” : Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, ...

Marquez Re di Motegi : Marc regala l’ennesima vittoria alla Honda! Dovizioso super - disastro Valentino Rossi : Marquez non sbaglia un colpo: lo spagnolo si aggiudica il Gp del Giappone e regala alla Honda il titolo Costruttori Non ce n’è per nessuno! Marc Marquez si conferma imbattibile a Motegi: dopo una partenza super il campione del mondo in carica ha regalato alla Honda l’ennesima gioia, conquistando la gara di casa del suo team, il Gp del Giappone. Dopo una lotta al primo giro con Quartararo, Marquez ha piano piano preso il largo, ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Marc Marquez vuole l’ennesimo successo - ma le Yamaha sembrano pronte alla sfida : Di che colore si tingerà l’alba di Motegi? Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP consegnerà il decimo successo stagionale al solito Marc Marquez? La speranza del campione del mondo è proprio questa, suggellare una stagione ai limiti della perfezione con l’ultima ciliegina sulla torta: la vittoria nella pista di casa della Honda. Dopo aver conquistato la pole position nel corso delle qualifiche disputate questa mattina (la prima ...

VIDEO Marc Marquez sfata il tabù - prima pole position in Giappone : il giro da fulmine a Motegi : Marc Marquez sfata il tabù a Motegi e per la prima volta in carriera conquista la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha interpretato al meglio le difficili condizioni meteo e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a caccia della vittoria da fresco Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che sfata il tabù, prima pole position a Motegi. VIDEO Marc ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi delle qualifiche. Marc Marquez senza rivali con condizioni meteo incerte. Più equilibrio in gara : Mancava solo Motegi, l’unico circuito dell’attuale calendario in cui Marc Marquez non era mai riuscito a centrare una pole position in carriera. Come potesse andare a finire la qualifica del GP del Giappone 2019 di MotoGP non era difficile da prevedere e, nonostante un tracciato ancora leggermente umido per via della pioggia caduta in mattinata, il cannibale spagnolo ha completato la propria scintillante collezione regolando ...

VIDEO MotoGP - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...

Marc Marquez partirà in pole position al Gran Premio del Giappone di MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP del Giappone, che si correrà domenica mattina a partire dalle 8 (ora italiana) sul circuito di Motegi. Dietro a Marquez, che ha fatto il tempo

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Grande step in avanti ma le condizioni non erano normali - attenzione alle Yamaha per domani” : Marc Marquez ha conquistato la decima pole position stagionale nel GP del Giappone 2019 di MotoGP in corso sul tracciato di Motegi, l’unico del calendario nel quale il cannibale spagnolo non era mai riuscito in carriera a ottenere una partenza dal palo. A seguire lo spagnolo in griglia di partenza saranno tre Yamaha con Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Maverick Viñales. C’è chiaramente soddisfazione nelle parole del poleman che ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La moto non era a posto - non ho potuto lavorare in ottica gara” : Marc Marquez conclude senza brillare le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Il campione del mondo, infatti, ha riscontrato più problemi del solito alla sua Honda e lo conferma nelle interviste al termine della giornata. “Abbiamo lavorato diversamente rispetto al solito – ammette ai microfoni di Sky Sport – Sin dalla FP1 abbiamo intrapreso un percorso, ma abbiamo fatto fatica sotto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Voglio continuare a vincere! Dovizioso e Quartararo sono i rivali principali” : Lo spagnolo Marc Marquez si proietta al quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP con voglia di vincere e di divertirsi in pista. L’iberico ha festeggiato nello scorso appuntamento di Buriram (Thailandia) l’ottavo titolo mondiale in carriera, centrando il nono successo stagionale. Il fuoriclasse nativo di Cervera è diventato così il più giovane a vincere sei volte nella massima cilindrata a 26 anni e 231 giorni. Una statistica ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Marc Marquez a caccia di nuovi record - Yamaha e Ducati inseguono in ottica 2020 : Il Mondiale MotoGP sbarca a Motegi in questo fine settimana per il Gran Premio del Giappone 2019, quartultimo appuntamento della stagione e primo capitolo del tradizionale trittico asiatico in 15 giorni. Con il titolo iridato già assegnato aritmeticamente a Marc Marquez in quel di Buriram, adesso si corre solo per un migliore piazzamento in classifica generale e per lavorare soprattutto in vista della prossima stagione. Lo spagnolo della Honda ...