Manovra | ultimatum di Di Maio Senza le proposte M5S non si fa

Fonte : affaritaliani

(Di domenica 20 ottobre 2019) "Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza domani e potremo discutere di questo ma devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non è il tema del Movimento, toni del tipo 'O si fa così o si va a casa' fanno del male anche al Paese ed al governo perché in politica si ascolta e si prendono in considerazione ledella prima forza politica che regge questo governo che è il Movimento", ha aggiunto Di. Segui su affaritaliani.it

Corriere : Di Maio e la manovra: «Senza le nostre 3 proposte non si fa. Se M5S va a casa, il governo non esiste» - bezzifer : Sulla manovra Conte lancia l’ultimatum al M5s per non nominare ITALIA VIVA fa troppa paura al bis Conte.. Il premie… - Patty66509580 : Governo, Di Maio a Conte: “No a ultimatum, senza M5s non esistono esecutivo e manovra” -