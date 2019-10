Maltempo Liguria | sfollati a Pigna e innalzamenti dei livelli idrometrici

Maltempo Liguria : sopralluoghi della protezione civile nelle zone a rischio : L’ondata di Maltempo che ha colpito ieri Liguria ha costretto all’evacuazione circa 15 persone nel comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra imperiese. Questa mattina, alle 10:30, l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone farà un sopralluogo al guado di Serrà Riccò sul torrente Secca (circa 3 km dall’uscita del casello di Bolzaneto). Successivamente terrà un punto stampa assieme ai ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria su Genova e Savona : PREVISIONI : Domenica di allerta meteo arancione nelle zone centrali della Liguria, dove già da diverse ore imperversa il Maltempo. Nella giornata di sabato quindici persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione di un ruscello nell'entroterra Imperiese. Confermata al momento, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la partita Sampdoria-Roma, prevista alle ore 15 a Genova. La gara era stata a rischio nei giorni scorsi. L'allerta ...

Maltempo - forti piogge in Liguria : 15 persone evacuate nell’Imperiese [LIVE] : Un sabato di forte Maltempo in Liguria dove le violente piogge stanno causando danni e disagi. E l’allerta meteo permane anche per la giornata di domani, per la quale è stata confermata la criticità arancione. Quindici persone sono state sfollate dalle loro abitazioni a causa delle piogge che hanno fatto esondare un ruscello nel Comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra Imperiese. La protezione civile e il sindaco hanno deciso ...

Maltempo Liguria : due sfollati in provincia di Imperia : Due persone residenti a Pigna in val Nervia, nell’entroterra di Imperia, sono state sfollate dalla loro abitazione in via cautelativa a causa delle forti piogge che hanno fatto esondare un ruscello: l’acqua ha invaso l’abitazione, nel centro del paese. Hanno trovato sistemazione provvisoria presso conoscenti che abitano nelle vicinanze. Sempre nel Comune di Pigna, la strada provinciale per la frazione di Buggio e’ ...

Maltempo Liguria : crolla guado - disagi per 40 persone. Ritardi dei treni : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria con piogge incessanti ha causato il crollo di un guado in cemento sul torrente Secca a Serra Riccò. La struttura in cemento era l’unica strada carrabile. L’episodio ha messo in difficoltà circa 40 persone che ora possono muoversi solo a piedi. “Si tratta di un guado autorizzato che in caso di allerta veniva chiuso al transito. Le famiglie sono comunque raggiungibili dai soccorritori in ...

Maltempo Liguria : 134mm a Pezzonasca - allagamenti e smottamenti a Genova e in provincia : Frane e allagamenti la scorsa notte, in particolare nel ponente di Genova e nell’entroterra, a causa della pioggia persistente. A San Quirico e Multedo i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti di sottopassi. A Trensasco, nel Comune di Sant’Olcese, a Lorsica e Neirone ci sono stati alcuni smottamenti. A Bargagli, invece, un albero è caduto sulla statale 45 bloccando entrambe le carreggiate. Al momento, tra i dati più ...

Meteo Liguria : weekend compromesso dal Maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Maltempo Liguria - caos e scuole chiuse a Genova : Il Centronord Italia sferzato da piogge e vento. La situazione più preoccupante in Liguria: a Genova scuole chiuse e caos nei trasporti. Preoccupa il livello di fiumi e torrenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in salvo persone rimaste intrappolate nelle auto o per l'acqua che è penentrata negli appartamenti. Difficile anche la circolazione dei treni. Prolungato l'allerta meteo arancione sul capoluogo ligure e il suo ...

Maltempo Liguria - Giampedrone : “I livelli di allerta siano competenza della Protezione Civile” : “Quanto accaduto questa mattina dopo l’intervento del nostro dipartimento che peraltro ha visto le immediate scuse dell’amministrazione di Serra Ricco’ e il ravvedimento sul messaggio che era stato travisato, è un qualcosa che andava assolutamente stigmatizzato come un comportamento al di fuori delle regolamentazioni di Protezione civile nazionali e europee. Stupisce pertanto che il consigliere Pastorino non sia a ...

Il Maltempo flagella la Liguria. Chiuso il piccolo San Bernardo : Era atteso, a cominciare dalle regioni settentrionali, e subito il maltempo ha fatto sentire il suo peso. Specie in Liguria, dove quelle di stamattina e del pomeriggio sono state ore critiche a causa del passaggio sulla regione di una perturbazione molto forte. Allagamenti, strade chiuse, blackout, decine di interventi dei vigili del fuoco, rii arrivati ai livelli di guardia. Piogge abbondanti sin dalle prime ore, quasi 400 mm di pioggia (1 mm ...

Maltempo Liguria - Toti : “Viene strumentalizzata l’emergenza” : “Oggi l’unica cosa che poteva fare l’opposizione era ringraziare gli uomini e le donne della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per affrontare l’allerta in Liguria. E invece? La consigliera Salvatore e il consigliere Lunardon hanno perso un’altra buona occasione per tacere ma con la totale assenza di vergogna che li contraddistingue ci hanno attaccato ...

Liguria - allerta meteo Genova : Maltempo e temporali/ 46 cm di acqua in 12 ore : Liguria, allerta meteo Genova: maltempo e temporali. 46 cm di acqua sono caduti nel giro di 12 ore, numerosi allagamenti e disagi

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...