Maltempo | comune di Genova pronto a bloccare alcune zone della città

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Nel caso in cuidurante l’allerta meteo rossa fosse colpita da una “bomba d’acqua come nel 2014” ile’il transito a chiunque incitta’ in mezzora. E’ la nuova sperimentazione, denominata ‘dry-run’, annunciata dal sindaco Marco Bucci durante un incontro con i giornalisti nel centroProtezione civile. In caso di allarme per esondazione di un torrente,did’ora in avanti saranno interdette a chiunque. Ad esempio nel caso in cui il livello del torrente Bisagno arrivasse a 80 centimetri dalla piena. Ci sono 11 auto dei vigili dotate di megafono pronte a intervenire gia’ da stanotte. Durante l’allerta rossa la metropolitana andra’ da Brin a De Ferrari, la stazione di Brignole restera’ chiusa al pubblico. Domani resteranno chiuse tutte ...

