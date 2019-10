Maddalena Corvaglia | “Se non fai lo scontrino vai in carcere Se arrivi clandestinamente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) La legge di Bilancio fa discutere un po’ tutti. Anche le soubrette. E così appare in una story di Instagram anche l’opinione di, ex velina di Striscia La Notizia. La bionda showgirl se la prendere con gli scontrini per poi aggiungere una frase sull’immigrazione. Più in generale una critica al nuovo governo: “Manovra: se non fai lofinisci in. Sein Italia per spacciare finisci in albergo”. Tutto scritto su sfondo rosa e con il fumetto di una persona che si tiene il mento perplesso. L'articolo: “Se non fai lovai in. Sein Italia per spacciare in albergo!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

