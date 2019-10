Maddalena Corvaglia contro la manovra | Se non fai lo scontrino vai in carcere Se

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) Di professione fa la soubrette. Manon ha mai nascosto il suo caratterino. Così ha voluto dire la anche in merito alla politica portata avanti dal nuovo Governo, criticando in particolar modo la.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa n”Se non fai lovai in. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare, in albergo”on torna.: se non fai lofinisci in. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo”. Quindi no allaeconomica e no alla riapertura dei porti.

