Luigi Di Maio | tre proposte M5s sulla manovra | se non passano salta tutto

Luigi Di Maio : "Senza M5s non esiste il governo - senza nostre proposte non c'è la manovra" : “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al governo”. Luigi Di Maio risponde così alle parole di Conte che ieri da Perugia aveva detto, riferendosi alla manovra, “chi non fa squadra è fuori dal governo”.“In politica - ha continuato il capo politico M5s - si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s ...

Il carcere per i grandi evasori resta irrinunciabile per Luigi Di Maio : "Credo che per cambiare il Paese sia indispensabile muoversi sempre con priorità. Per il MoVimento 5 Stelle di priorità da inserire in legge di bilancio ce ne erano diverse, come l'assegno unico familiare, gli investimenti green, il mantenimento di Quota 100, l'abolizione del super ticket. Ognuna di queste misure sarà dentro la manovra e lo considero un ottimo risultato. C'è poi un altro capitolo, fondamentale, che è la lotta ...

Luigi Di Maio - la rivolta del M5s diventa terremoto in Parlamento : "Maggioranza fortemente ostile" al capetto : La rivolta nel Movimento 5 Stelle potrebbe avere un effetto catastrofico in Parlamento per Luigi Di Maio. Come riporta un retroscena molto articolato del Corriere della Sera sul "clima surriscaldato" tra i grillini, l'accelerazione imprevista del capo, con un durissimo comunicato contro Giuseppe Con

Luigi Di Maio - retroscena sui messaggini privati a Conte. I nomi del M5s : chi sta con lui - chi col premier : Psicodramma M5s. Il durissimo comunicato di Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte sulla manovra, una minaccia nemmeno tanto velata sul rischio di far mancare i voti in Aula e dunque far saltare il governo, sarebbe stato una accelerazione improvvisa e mal digerita da molti esponenti di spicco dei 5 Ste

Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte : "Ma sa chi l'ha messo in quel posto?". Uno sfogo violentissimo : Un regolamento di conti con Giuseppe Conte, sulla manovra. Dietro la richiesta di un "vertice di maggioranza", forse addirittura "un nuovo CdM" e la retromarcia su Partite Iva e contanti, Luigi Di Maio si sta giocando una partita tutta politica. Leggi anche: "Un ultimatum al giorno...". Franceschi

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo salta sulla manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica

Luigi Di Maio - lo sfogo di Giuseppe Conte : "Matteo Renzi gli vuole far credere che sarà premier" : Matteo Renzi gioca d'astuzia. Almeno è quello che crede Giuseppe Conte, da settimane messo in guardia da tutti sul rottamatore fiorentino. A credere che il leader di Italia Viva possa ribaltare le sorti giallo-rosse sono gli stessi Renziani: "Tanto uno che fa il premier al suo posto si trova", dicon

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio : "Non vi è chiaro il concetto - dovete eliminare le commissioni sui Pos" : Botta e risposta a suon di tweet tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni su manovra ed evasione fiscale: "In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante", scrive in un post il ministro degli Esteri pentastellato. "Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. P

Vittorio Sgarbi a L'aria che tira : "L'evasore è un patriota - arrestiamo Luigi Di Maio e Giuseppe Conte" : Show di Vittorio Sgarbi da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7: "L'evasore è un patriota, che difende la sua attività e il suo Paese, arrestiamo Luigi Di Maio e Giuseppe Conte che non lavorano e distruggono l'Italia", sbotta il critico d'arte: "Se tu arresti gli evasori questi non lavoreranno più

Luigi Di Maio commissariato al ministero degli Esteri - mani di Giuseppe Conte sulla Farnesina : il retroscena : Nel Movimento 5 Stelle sono in molti a voler spodestare Luigi Di Maio. Nel mirino non solo il suo ruolo di capo politico (i facilitatori che a breve saranno nominati per affiancarlo lo dimostrano), ma anche la poltrona alla Farnesina. Nei corridoi del ministero degli Esteri - scrive Il Giornale - si

Virginia Saba io e Luigi Di Maio siamo molto innamorati : Virginia Saba al programma radiofonico “Un giorno da pecora” con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Saba ha parlato della sua relazione con Luigi Di Maio: “Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”. Ecco cosa ha fatto Di Maio alla sua ragazza in occasione del suo compleanno: “Ieri notte Luigi è tornato tardi, ...

Luigi Di Maio umiliato dal premio Nobel : "Abolire la povertà"? La ricetta che smentisce clamorosamente il M5s : Di Maio aveva promesso di abolire la povertà, tuttavia non ha preso il Nobel per l' economia. Il riconoscimento invece è andato a tre economisti che la povertà hanno provato a sconfiggerla veramente. Tre i vincitori quest' anno: l' indiano Abhijit Banerjee, la francese Esther Duflo - marito e moglie