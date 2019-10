Liverpool | Klopp distrugge il Manchester United | “si sono solo difesi | quando pensi a

Liverpool - Klopp allontana l’ipotesi Germania : “non so se mi piacerebbe - adesso non ci penso” : L’allenatore del Liverpool ha allontana la possibilità di prendere il posto di Loew alla guida della Germania Jurgen Klopp non guiderà a breve la Germania, lo ha ammesso l’attuale allenatore del Liverpool nel corso di un’intervista a Magenta Tv. Il contratto in essere con i Reds scadrà nel 2022, dunque è ancora troppo presto per pensare al proprio futuro, soprattutto considerando i risultati ottenuti alla guida degli ...

Liverpool-Salisburgo - Klopp avverte : “se difendiamo in questo modo - Vardy ci farà almeno cinque gol” : L’allenatore del Liverpool ha parlato dopo il successo in Champions contro il Salisburgo, concentrandosi poi sul prossimo avversario di Premier Una partita molto simile alle montagne russe, piena di emozioni e colpi di scena, prima del sigillo finale di Salah che ha permesso al Liverpool di battere il Salisburgo 4-3. AFP/LaPresse Tre gol di vantaggio cancellati in poco meno di mezz’ora dagli austriaci, colpiti poi nel finale ...

Liverpool - Klopp e l’8-0 del City al Watford : “Manchester a volte è il posto peggiore in cui trovarsi” : L’allenatore tedesco ha commentato il largo successo del Manchester City sul Watford, usando la sua solita ironia La goleada rifilata dal Manchester City al Watford sabato scorso ha lasciato di stucco anche Jurgen Klopp, riuscito comunque a rispondere ieri con il successo ottenuto in trasferta sul campo del Chelsea. AFP/LaPresse L’allenatore tedesco però non ha potuto esimersi dal commentare l’8-0 dei citizens, ...

Liverpool - Klopp torna sul ko contro il Napoli : “di solito quelle partite non le perdi” : “Se guardiamo alla prestazione complessiva, non e’ stata una partita di quelle che solitamente perdi. Abbiamo giocato una buona gara, matura, contro un avversario difficile”. Sono le dichiarazioni di Jurgen Klopp che torna a parlare dopo la sconfitta nella gara di Champions League contro il Napoli. “Non e’ possibile dominare una partita contro il Napoli, sono un’ottima squadra, con buoni giocatori ...

Napoli-Liverpool - Klopp : “Dobbiamo essere critici con noi stessi per non essere stati concreti sotto porta” : “La partita è stata equilibrata col possesso palla al 50%. Abbiamo dominato a tratti ma non siamo riusciti a chiudere le nostre occasioni. Siamo stati poco fortunati”. Così il tecnico dei “Reds”, Jurgen Klopp, al termine di Napoli-Liverpool, match della prima giornata del girone E di Champions League che gli azzurri si sono aggiudicati per 2-0. “Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio mentre nella ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti commenta la vittoria : il tecnico svela cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret : “Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel ...

Champions League – Liverpool - i convocati di Klopp per la sfida contro il Napoli : out Origi… : Liverpool la lista dei convocati di Klopp sfida di Champions League, Napoli-Liverpool diramata la lista dei convocati di Klopp: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold. Out Origi, Alisson,Van den Berg e Keita. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Ultim’ora - assenza pesante in vista del Napoli per il Liverpool di Klopp - i dettagli : Il portiere del Liverpool Alisson Becker salterà la sfida contro il Napoli e ulteriori sei match dei Reds: Klopp spera di riaverlo dopo la sosta. K.o nel primo match di Premier League e out per i primi incontri ufficiali del Liverpool, Alisson dovrà rimanere ai box ancora per un po’ di tempo. In realtà per più gare del previsto, visto e considerando che Klopp non potrà averlo a disposizione almeno per un altro mese. PER LEGGERE TUTTE ...

Liverpool - Jurgen Klopp sfotte il Napoli sulla questione spogliatoi : “spero che riusciremo ad avere una doccia” : L’allenatore del Liverpool ha usato l’ironia per commentare la questione spogliatoi scoppiata a Napoli negli ultimi giorni La questione spogliatoi che ha coinvolto il Napoli e il Comune della città campana ha valicato i confini italiani, arrivando fino a Liverpool e alle orecchie di Jurgen Klopp, che sarà proprio al San Paolo la prossima settimana insieme alla propria squadra per la prima giornata di Champions ...