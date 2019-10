LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | risultati 20 ottobre | si parte con

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - spiccano Civitanova-Piacenza e Modena-Padova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Pomeriggio ricchissimo con cinque partite in programma dopo l’anticipo di ieri vinto da Milano contro Monza, scenderanno in campo le big per fare il proprio esordio stagionale e ...

LIVE Monza-Milano 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Abdel Aziz e Kozamernik regalano la prima vittoria a Milano! : 19:45 OA Sport vi ringrazia per aver seguito la partita inaugurale della Superlega 2019-20 e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:44 La squadra di coach Piazza si è dimostrata superiore sotto tutti i punti di vista, l'assenza di Orduna per Monza si è sentita tanto, sicuramente c'è ancora tanto da lavorare. Milano si aggiudica il derby lombardo e si porta in testa alla ...

LIVE Monza-Milano 6-9 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Piazza cercano l'allungo decisivo : 8-10 Spinge sul muro Louati. 7-9 Ancora Galassi, che è l'unico a difendersi in questo terzo set. 6-9 Primo tempo vincente di Kozamernik, Milano cerca l'allungo decisivo. 6-8 Sfonda il muro Clevenot, che poi butta un urlaccio in faccia agli avversari. 6-7 Out Sedlacek dai nove metri. 6-6 Galassi c'è, i due pallegiatori stanno sfruttando tantissimo i propri centrali. 5-6 Colpo ...

LIVE Monza-Milano 2-0 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : miracolo di Abdel Aziz e compagni - che ribaltano la situazione e si portano sul 2-0! : 29-27 Abdel Aziz da seconda lineaaa, Milano ribalta tutto e si porta sul 2-0! 28-27 Alletti a segno al centro. 27-27 Sbaglia adesso Petric, si continua. 27-26 Aceeeee di Petri! Adesso il set point è per Milano. 26-26 Diagonale vincente di Petric. 25-26 Sbaglia anche Nimir, si va ad oltranza. 25-25 Ancora un errore di Kurek, che non ne vuole sapere di chiuderla. 25-24 Video check vincente per ...

LIVE Monza-Milano 16-14 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : ragazzi di Piazza in difficoltà nel secondo parziale! : 16-15 Ancora un'invasione aerea di Monza, che sta facendo rientrare gli avversari nel set. 16-14 Kurek spedisce in rete la battuta. 16-13 Risponde con la stessa moneta Dzavoronok. 15-13 Si insacca l'attacco di Nimir da posto 2. 15-12 Erroracccio di pesaresi di seconda, alzata ingiocabile. 14-12 Invasione aerea di Kurek, che fa riavvicinare Milano. 14-11 Parallela vincente di ...

LIVE Monza-Milano 22-25 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di Piazza si aggiudicano il primo parziale! : 18:32 Le due formazioni non hanno di certo mostrato il proprio miglior gioco, tanti gli errori in battuta e le intese non sono ancora perfette. Ci si aspetta maggiore spettacolo nel secondo set. 22-25 Alletti chiude il primo set! 22-24 Nimir si becca un muro in faccia, attenzione. 21-24 Louati trova le mani da seconda linea. 20-24 Una stampatona di Kozamernik regala quattro set-point a ...

LIVE Monza-Milano volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : si comincia con il derby lombardo! : Buongiorni e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Milano, match valido per la prima giornata della Superlega 2019-2020. Il massimo campionato italiano di volley maschile si apre con l'attesissimo derby lombardo, un incontro particolarmente sentito da parte delle due squadre e dei due vertici societari, un confronto diretto già molto importante in ottica playoff. Si gioca al PalaYamamay ...

LIVE Italia-Brasile 0-3 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Gli azzurri crollano sotto i colpi dei vincitori del torneo : Tutti i risultati e la classifica 9.30: Grazie per averci seguito e appuntamento al campionato di serie A1 che è già ai nastri di partenza e ai prossimi appuntamenti con la Nazionale azzurra sulla strada per Tokyo. Buona giornata 9.29: Si chiude così, con un saldo nelgatico, 5 vittorie e 6 sconfitte, la Coppa del Mondo che pone fine alla controversa estate azzurra dove l'unica notizia ...

LIVE Italia-Brasile 0-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Isac con quattro ace trascina i sudamericani nel terzo set : 11-13 : Tutti i risultati e la classifica 12-16 Servizio out Italia 12-15 Ci pensa il nuovo entrato Antonov a porre fine alla serie brasiliana con un mano out da zona 4 11-15 Il muro brasiliano su Lavia. Break di 0-8 per i verde-oro 11-14 La diagonale di Roque da zona 2 ma tutto nasce dalla ricezione disastrosa azzurra 11-13 E sono quattro. L'Italia non trova le contromisure al servizio di Isac ...

LIVE Italia-Brasile 0-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. I sudamericani si aggiudicano in volata il secondo set : 22-25 : Tutti i risultati e la classifica 8-5 Servizio out Italia 8-4 L'attacco vincente di Cavuto da zona 4 7-4 Out l'attacco di Douglas 6-4 Ci pensa Cavutoooooooo a fermare finalmente il primo tempo di Isac 5-4 Primo tempoi di Anzani 4-4 Primo tempo di Mauricio Souza. Dal centro non li fermiamo mai 4-3 Tocco vioncente in parallela di Lavia da zona 4 3-3 Vincente la diagonbale di Muricio ...

LIVE Italia-Brasile 0-1 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. I sudamericani dominano il primo set : 20-25 : Tutti i risultati e la classifica 20-25 Il tocco di seconda intenzione di Fernando e il Brasile si aggiudica il primo parziale 20-24 Errore al servizio Brasile 19-24 Out l'attacco di Nelli da zona 4 19-23 La pipe di Douglas 19-22 Errore al servizio Brasile 18-22 Parallela vincente di Mauricio da zona 4 18-21 ll primo tempo di Mauricio Sousa 18-20 Mano out di Kooy da zona 4 17-20 Il ...

LIVE Italia-Brasile 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : 8-12 - ottimo avvio dei sudamericani : Tutti i risultati e la classifica 16-19 Errore al servizio Italia 16-18 Vincente l'attacco di Kooy 15-18 Errore azzurro 15-17 Pallonetto vincente Brasile 15-16 Errore al servizio Italia 15-15 Il tocco vioncente di Lavia 14-15 Invasione Brasile 14-15 MURO DI LAVIA! 12-14 Gran diagonale di Nelli. 11-14 Out la battuta di Sbertoli. 11-13 Attacca out Roque. 10-13 Ace di Sbertoli. 9-13 Attacco ...

LIVE Italia-Brasile 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia del quinto posto - parte la sfida : Tutti i risultati e la classifica 07.55 Gli azzurri infatti hanno collezionato finora cinque successi ed altrettante sconfitte, e possono ancora ambire alla quinta posizione della manifestazione. L'Italia è attualmente sesta, avendo, a parità di vittorie, totalizzato due punti in meno dell'Argentina, quinta. Il Brasile, invece, ha già aritmeticamente vinto la rassegna. 07.50 Nella ...

LIVE Italia-Brasile volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri sfidano i rivali di sempre verdeoro : Tutti i risultati e la classifica Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, match valido per l'undicesima ed ultima giornata della Coppa del Mondo di volley maschile: oggi, alle ore 8.00 italiane, scatterà la sfida che potrebbe regalare all'Italia la quinta posizione nella classifica finale della rassegna internazionale. Gli azzurri infatti ...