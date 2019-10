LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 41-36 | Serie A basket in DIRETTA | padroni di casa

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO QUARTO 41-36 BUFORD SULLA SIRENA!AVANTI ALL’INTERVALLO! 39-36 Timeout per la. 39-36 2/2 dalla lunetta di Aradori. 39-34 Mancinelli! -5 di. 39-32 Alibegovic non sbaglia al tiro libero. 37-32 1/1 di Aradori dalla lunetta. 37-31 Buford! +6 della. 35-31 Timeout. 35-31 ALIBEGOVIC! GANCIO DA TRE! 32-31 Libero per il capitano! 32-30 Cinciarini! Entra in area ed ottiene il tiro dalla lunetta. 32-28 Dyson! Altro canestro e libero realizzato. 29-28 Dyson danza davanti Robertson e piazza il sorpasso. 27-28 Buford entra in area e realizza il -1. 25-28 ROBERTSON! TRIPLA DI! +3! 25-25 Stephens a due mani sul canestro. 25-23 Moore! Corregge il canestro di Pini dopo la tripla mancata di Dyson. 23-23 DELLOSTO!! DA TRE! Pareggia. 23-20 Timeoutin difficoltà in questo inizio di ...

OA_Sport : LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: torna una grande classica della palla a spicchi - zazoomnews : LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: torna una grande classica della palla a spicchi -… - zazoomblog : LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: torna una grande classica della palla a spicchi -… -