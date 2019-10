LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 21-16 | Serie A basket in DIRETTA | buon primo quarto

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” FINE21-16 Arresto e tiro di Aradori! -5. 21-14 Cinciarini suona la carica! 21-12 Ancora Jefferson! Doppia cifra per il #41. 19-12 Stephens prova a lasciare invariato la distanza. 19-10 2/2 di Dyson in lunetta. 17-10 Aradori sfonda in area e arriva a canestro. 17-8 Ancora Jefferson! Lachiede il time-out. 15-8 DYSON DA TRE!break. 12-8 Canestro #8 in lunetta per Jefferson. 11-8 JEFFERSON! PENETRA IN AREA E OTTIENE IL FALLO! 9-8 Si sveglia Aradori!camestro per lui. 9-6 Jefferson ancora! On fire in questo inizio match. 7-6 1/2 di Jefferson dalla lunetta. 6-6 Ancora Robertson con il tiro libero. 6-5 Altro ottimo canestro di Jefferson che utilizza il fisico per andare al ferro. 4-5 Ottimo avanzamento di Jefferson in area. 2-5 Tiro libero segnato da ...

OA_Sport : LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: torna una grande classica della palla a spicchi - zazoomnews : LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: torna una grande classica della palla a spicchi -… - zazoomblog : LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: torna una grande classica della palla a spicchi -… -