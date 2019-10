LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | pareggio deludente per i

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo delche prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, 2-2. 90′ Ci saranno sei minuti di recupero. 89′che ora prova a far scendere di ritmo la partita. 87′ Rebic di testa su angolo di Suso non trova la porta da buona posizione. 86′ Angolo di Mancosu che pesca Lucioni che non trova la porta di testa. 85′ Squadre spaccate, giallo per Biglia che stende Petriccione in contropiede. 83′ Fuori Babacar e dentro Lapadula per il. 81′ Gooooooooooool, ...

acmilan : ?? 34' ?? MILAN IN VANTAGGIO! Sul sinistro di Giacinti, deviazione decisiva di Kunisawa per l'1-0 delle rossonere… - MilanNewsit : LIVE MN - Milan-Lecce (2-2) - Pari deludente, altri punti persi - MilanLiveIT : #SerieA, #MilanLecce 2-2: è finita a San Siro. Pareggio amaro per il #Milan. Il resoconto finale! ?… -