LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | tra poco la Madison femminile con

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Non c’è tempo per respirare, sono già ingli uomini per i 1000m. In questa specialità nessun azzurro è riuscito a centrare la finale. 14.18 Festa grande per la Russia che completa una storica doppietta, 1°a Anastasiia Voinova e 2°a Daria Shmeleva. Chiude il podio l’ucraina Olena Starikova. 14.17 Strepitoso ultimo giro della russa che recupera lo svantaggio rispetto alla connazionale e riesce a prendersi il titolo continentale. 14.15 VOINOVA E’ LA NUOVA CAMPIONESSA EUROPEA! 14.14 STARIKOVA FINISCE DIETRO! L’ucraina non va oltre il secondo posto, può essere doppietta russa. 14.13 DARIA SHMELEVA NUOVA LEADER! La russa chiude in 33.057″ e lancia la sfida alla connazionale per l’oro. 14.12 Ecco la classifica dopo cinque atlete di otto: Lea Sophie Friedrich (Ger), Urszula Los (Pol) e Miriam ...

enricospada2 : #EuroTrak19 #cycling #ciclismo Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della quarta e penultima giornata di gare… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 19 ottobre il giorno di Davide Plebani e Maria Giulia Confalonieri… - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 19 ottobre il giorno di Davide Plebani e Maria Giulia Confalonieri… -