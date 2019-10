LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | Confalonieri e Paternoster quarte nella

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Bellissimo testa a testa tra Germania e Danimarca in questo sprint sono seconde e prime. Ora solo 4 i punti fra le due. 16.19 Danimarca che in questo momento si trova a sei punti dai leader tedeschi. 16.18 Nuova vittoria per l’Olanda che prende punti sulla testa della classifica e torna in corsa. Male gli azzurri fino a questo momento. 16.16 80 giri alla fine, Danimarca ancora sugli scudi e nuovi punti in cascina: continua la caccia alla Germania. L’Italia ancora non pervenuta. 16.13 Nuovo sprint, disastro tattico italiano e vittoria per la Danimarca che continua a rincorrere la Germania ancora saldamente in testa. 16.12 Recupera l’Olanda che riporta la situazione di gruppo compatto. 16.11 ATTACCO DANESE! 16.11 Morkov vince lo sprint di metà gara. L’Italia rimane neutrale. 16.08 Nuovo sprint, vittoria per ...

