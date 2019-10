L’instore tour Riki prima del nuovo album | Riccardo Marcuzzo incontra i fan senza disco

Benji & Fede : le date delL’instore tour del nuovo album “Good Vibes” : Pronti, partenza, via! The post Benji & Fede: le date dell’instore tour del nuovo album “Good Vibes” appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiale L’instore tour di Gigi D’Alessio per Noi Due : Le date dell'instore tour di Gigi D'Alessio sono finalmente ufficiali. L'artista partenopeo è ora pronto a incontrare i fan per la presentazione del nuovo album, Noi Due, che sarà spedito sul mercato a cominciare dal 18 ottobre. Come già annunciato, Noi Due rappresenterà il naturale seguito di 24.02.1967, che ha rilasciato in occasione del suo 50° compleanno e della sua ultima partecipazione a Sanremo con il brano La Prima Stella. Dal ...

Le date delL’instore tour di Giordana Angi per Voglio Essere Tua : tutti gli appuntamenti firmacopie con l’artista : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Giordana Angi per l'album Voglio Essere Tua. Il nuovo progetto discografico dell'artista sarà disponibile da venerdì 10 ottobre in tutti i negozi e in digitale, per un totale di 10 brani inediti di cui un duetto con Alberto Urso su Oltre mare che apre il CD. Stringimi Più Forte è il titolo del singolo che ha anticipato il rilascio del nuovo album di Giordana Angi, anche questa inserita ...

L’instore tour di Benji e Fede per Good Vibes da Torino a Stezzano ad ottobre : Good Vibes verrà rilasciato il 18 ottobre per Warner Music. Il nuovo album di Benji e Fede verrà poi presentato attraverso un instore tour in alcuni dei principali negozi di musica d'Italia. Il 18 ottobre, nel giorno di uscita del disco, Benji e Fede saranno a Torino per poi far tappa a Milano il 19 ottobre (Mondadori di Piazza Duomo) e a Modena il 20 ottobre. Mestre li accoglierà il 21 ottobre, Perugia il 22 ottobre e Roma il 23 ottobre. ...

Annuciato L’instore tour di Niccolò Fabi per Tradizione E Tradimento : L'instore tour di Niccolò Fabi è annunciato. L'artista romano è ora pronto a incontrare i fan per una firma sulla copia del disco che rilascerà l'11 ottobre prossimo, a tre anni dall'uscita di Una Somma Di Piccole Cose e a due da Diventi Inventi 1997 2017. Queste le date dell'instore tour di Niccolò Fabi, al via da Milano l'11 ottobre nel giorno del rilascio del nuovo album. 11 ottobre a La Feltrinelli di MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore ...

Levante : le date delL'instore tour di "Magmamemoria" : Da segnare in agenda ;)

L’instore tour di Levante per Magmamemoria da Milano a Genova ad ottobre : Parte da Milano l'instore tour di Levante per l'album Magmamemoria. Il primo appuntamento firmacopie è quello del 4 ottobre alla Mondadori; il secondo è quello in programma per il 5 ottobre a Varese e a Torino. A seguire, l'artista incontrerà i fan a Stezzano e a Verona il 6 ottobre, a Bologna e Firenze il 7 ottobre, l'8 ottobre a Roma (Discoteca Laziale). La tournée firmacopie proseguirà verso Napoli e Salerno il 9 ottobre e poi ...