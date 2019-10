Lino Banfi risponde a Beppe Grillo | «Niente voto agli anziani? Fondo il partito dei nonni»

Quelli che il calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 : Lucci va da Renzi - Dario Vergassola va da Lino Banfi : Quelli che il calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Dopo la sosta delle Nazionali riprende il campionato di Serie A e torna l’appuntamento con Quelli che il calcio su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran alla guida. L’attualità si innesta sul calcio con Enrico Lucci che va a Firenze alla Leopolda di Matteo Renzi per curiosare a suo modo sui volti presenti alla manifestazione del partito Italia ...

Lino Banfi lancia la provocazione contro Grillo : 'Quasi fondo il partito dei nonni' : Comico contro comico, ma non in una gara per vedere chi tra i due sia più bravo a strappare una risata. Lino Banfi, l'attore pugliese 83 enne, noto per il personaggio di 'nonno Libero' della fiction Rai 'Un Medico in famiglia', ha infatti mal digerito l'ultima boutade di Beppe Grillo. Il fondatore, oggi 71 enne, dei Cinque Stelle, movimento che ha appena festeggiato i dieci anni di vita, aveva lanciato nei giorni scorsi la provocazione di non ...

Rita Pavone e Lino Banfi contro la proposta di Grillo di togliere il voto agli anziani : Hanno fatto molte polemiche le recenti dichiarazioni rilasciate da Beppe Grillo, che, lanciando una provocazione, ha detto che vorrebbe togliere il diritto di voto alle persone anziane. Di recente sono arrivate le risposte di Rita Pavone, e di un anziano illustre come Lino Banfi. La prima ha invitato lo stesso Grillo a mettersi in poltrona, visto che ha più di settant'anni. Banfi invece ha risposto dicendo che 'Quasi quasi potrebbe fondare un ...

Lino Banfi contro Grillo : «Togliere il voto agli anziani? Lancio il partito dei nonni» : A Lino Banfi, il mitico nonno-Libero della tv, la provocazione di Grillo proprio non va giù. «Provocazione per provocazione - risponde al cellulare dopo aver calmato il suo cagnoLino -...

Unicef Generation : Lino Banfi Un Medico in Famiglia 11 «Avrei fatto l’ultima serie per chiudere in bellezza» VIDEO : Lino Banfi chiude l'Unicef Generation e rivela «Avrei fatto Un Medico in Famiglia 11» L’ambasciatore più noto della storia di Unicef Italia ha chiuso la prima edizione di Unicef Generation a Piazza del Popolo. ...

FESTA DEI NONNI - 2 OTTOBRE 2019 : FRASI AUGURI/ Roma - 'Il grande cuore' con Lino Banfi : FESTA dei NONNI 2019, regali, poesie e pensieri di oggi 2 OTTOBRE: le FRASI di AUGURI per oggi e le curiosità più interessanti da tutto il mondo.

UNICEF Italia - l’Ambasciatore Lino Banfi torna con un video-appello per ricordare la “Festa dei nonni e dei bambini” : Lino Banfi, storico Ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF Italia e il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo hanno realizzato un video-appello per ricordare la Festa dei nonni e dei bambini con l’UNICEF, con eventi che si svolgeranno soprattutto nei giorni 28-29 settembre e il 2 ottobre. Nel divertente video, “Nonno Libero”, il più famoso nonno d’Italia, è accompagnato dal Presidente Francesco Samengo, simpaticamente soprannominato ...

Le gag di Lino Banfi alla Camera : “Io dimagrito”. Poi racconta l’incontro con Moro : “È una gioia grandissima per me ritirare questo premio a nome di tutti i pugliesi che ogni giorno portano alto in Italia e nel mondo il nome della nostra regione”: sono le parole del presidente della Regione Michele Emiliano nel ricevere il Premio Vigna d’Argento. La cerimonia si è tenuta oggi pomeriggio a Roma nella “Sala della Regina” di Montecitorio. Un’edizione “speciale”, promossa in collaborazione con ...