Linate | clochard trovato morto | aveva mani e piedi legati con filo di ferro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Unitaliano di 42 anni è statoquesta mattina nel parcheggio dell’aeroporto di, legatocon undi. Indagano gli agenti della Questura di Milano. L'articolocondiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Turtle45373497 : RT @Corriere: Linate, clochard trovato morto in un parcheggio: aveva mani e piedi legati con filo di... - GuidaTVoggi : RT @Corriere: Linate, clochard trovato morto in un parcheggio: aveva mani e piedi legati con filo di... - EstherLamarr : RT @Corriere: Linate, clochard trovato morto in un parcheggio: aveva mani e piedi legati con filo di... -