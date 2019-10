Leopolda | Renzi | «Eleggeremo capo dello Stato pro Ue Nessun ultimatum al governo»

Matteo Renzi - alla Leopolda 20 minuti di insulti a Salvini : "Goditi il Papeete - Don Abbondio - perché..." : "Pensavo fosse Don Rodrigo, invece Matteo Salvini è un Don Abbondio, decisamente peggio". Matteo Renzi chiude la Leopolda con un comizio di 50 minuti, di cui la metà abbondante è dedicata al leader della Lega, insultato con frasi come questa: "È il classico tipo che certe cose non te le dice guardan

Leopolda - Renzi : «Eleggeremo capo dello Stato pro Ue. I delusi di Fi vengano con noi» : Terzo e ultimo giorno della decima edizione della Leopolda, che si avvia a chiudere con il numero record di partecipanti. La giornata è cominciata con i saluti dal palco di Maria Elena...

Matteo Renzi alla Leopolda : "Legislatura fino al 2023 - chi vuole può scendere prima dal treno" : Italia Viva non sarà la causa della fine del Conte bis, perché questa legislatura deve durare fino al 2023. È questo, in sostanza, il messaggio di Matteo Renzi dal palco della Leopolda. Cravatta e camicia, sale sul palco intorno alle 12.30, dopo Teresa Bellanova, e inizia con un riferimento all’addio al Pd: “Popolo della Leopolda non avere paura. Quando uno fa una scissione è possibile che ciò che ...

Renzi dalla Leopolda attacca il leader della Lega - “Salvini continua a urlare ma la nostra casa è a prova di ruspa” : Nuovo duro attacco di Matteo Renzi a Salvini. Il leader di Italia Viva, nel corso dell’ultimo suo discorso alla Leopolda durante la presentazione del simbolo del nuovo partito si è scagliato contro Matteo Salvini. Matteo Renzi ha commentato il discorso in Piazza San Giovanni a Roma di Matteo Salvini nella convention del centrodestra. L’ex premier ha voluto ribadire con forza che: “La nostra e’ una casa a prova di ruspa. Lo dico ...

Leopolda 10 - Matteo Renzi : “Proporre idee non è lanciare ultimatum al governo - è fare politica” : Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, chiude la decima edizione della Leopolda, assicurando che non ha intenzione di far cadere il governo: "Dire qualcosa di positivo, proporre idee non è lanciare ultimatum ma fare politica. Se io propongo di non tartassare le partite Iva non è un ultimatum, ma dico che vi ha fatto di male la classe media?".Continua a leggere

Leopolda - Renzi : da noi idee non ultimatum E attacca Salvini : ROMA ?Proporre delle idee non è lanciare ultimatum, ma proporre idee?. ?Da questa Leopolda non sono arrivati ultimatum?. ?Quota100 costa 20 miliardi, è la...

Leopolda - Renzi : da qui nessun ultimatum al governo L'attacco di Bellanova : «Nel Pd c'erano le bande armate» : Nell'ultimo giorno della kermesse che ha lanciato Italia viva l'ex premier assicura Palazzo Chigi. Continuano gli attacchi al Pd: per la ministra Teresa Bellanova «nei dem c'erano le bande armate»

Leopolda 10 - Renzi : “Partite Iva? Non è un ultimatum - non vanno tartassate” : “Lo vogliamo dire agli amici della politica romana: da qui non arriva nessun ultimatum al governo. Arrivano delle idee, le partite Iva non vanno tartassate“. Lo ha detto Matteo Renzi a Firenze nel suo intervento alla decina edizione della Leopolda. L'articolo Leopolda 10, Renzi: “Partite Iva? Non è un ultimatum, non vanno tartassate” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leopolda 10 - la conclusione della convention di Italia Viva : segui l’intervento di Matteo Renzi : L’ultimo giorno della Leopolda 10, a Firenze, con gli interventi di Teresa Bellanova e Matteo Renzi. La diretta L'articolo Leopolda 10, la conclusione della convention di Italia Viva: segui l’intervento di Matteo Renzi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Folla alla Leopolda aspettando Renzi : 10.31 Lunghissime file da stamane per entrare alla Leopolda. Per non deludere chi resta fuori sono stati allestiti due maxischermi attraverso i quali seguire i lavori della terza e ultima giornata della decima edizione della Leopolda. Atteso il discorso del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Ieri rivelato il simbolo del nuovo partito, che è stato votato online tra i proposti: la scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato ...

Italia Viva - Renzi svela il simbolo alla Leopolda : «Prendo la tessera numero 1» : Un gabbiano stilizzato con la scritta Italia Viva in blu e fucsia e una fascia blu sottostante. Questo è il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, scelto con un voto online...

Leopolda 10 - l’ex M5s Catello Vitiello : “Dalla massoneria a Italia Viva? Renzi lo sa - non è un problema” : Catello Vitiello, deputato del Gruppo misto, dopo l’espulsione dal M5s durante la campagna elettorale, perché si scoprì che era un iscritto ‘in sonno’ alla loggia massonica napoletana conosciuta come La Sfinge aderente al Grande Oriente d’Italia, annuncia la sua adesione a Italia Viva durante la Leopolda 10 in corso a Firenze. “Credo nel progetto e credo a Renzi. Lui è stato a dirmi che voleva che fossi parte di questo progetto. La ...

La “magia” di Renzi : nello spot per la Leopolda esce dal portone chiuso. L’ironia sui social : “Come i fantasmi” : L’errore non è passato inosservato. All’inizio dello spot che lancia la decima edizione della Leopolda, a Firenze, Matteo Renzi esce da un portone chiuso. E sui social si è scatenata l’ironia: “Ha fatto come i fantasmi”, “ve lo immaginate nascosto lì dietro mentre trattiene la pancia?”, “ha citofonato a casa di Zingaretti ma non ha ricevuto risposta”. L'articolo La “magia” di ...