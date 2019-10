Leopardo | tigre e zebra | la carica dell’animalier

Fonte : vanityfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) LeopardatoBlumarineH&MFossilGanniDolce & GabbanaJennifer BehrTWINSET MilanoMaster Of ArtsMasha Ma& Other StoriesMarellaMangoMarc JacobsLiu JoAsos Design PetiteThomas SabotoAnnakikiPinkoAlice + OliviaSaint LaurentAndrew GnPhilosophy By Lorenzo SerafiniPremiata3.1 Philip LimImperialRixoSilvian HeachCalvin LuoBershkaGiuseppe ZanottiTigratoMax MaraBimba y LolaTopshopSimonetta RavizzaAshley WilliamsAccessorizeAtticoPaco RabanneShrimpsLoeffler RandallGucciUlla JohnsonAspesiKhaiteKaosNel lontano 2006 lo stylist Nigel (interpretato dall’attore Stanley Tucci) nel film Il diavolo veste Prada descriveva alla collega Andy (Anne Hathaway) il suo nuovo servizio moda con questa perla di saggezza: «La donna moderna scatena l’animale che ha dentro per andare incontro alla grande città». Tredici anni dopo il concetto è ancora attualissimo: l’animalier non passa (e non vuole ...

